Sivas Valisi Salih Ayhan, “SİVTAŞ’ın rolü, Sivas’ın potansiyellerini ön plana çıkarmak. Bir yandan piyasayı regüle ederken bir yandan üretim odaklı bir anlayış ile tarım ve hayvancılık anlamında Sivas’ın lokomotif gücü olmak.” dedi.

Sivas’ta kurulan SİVTAŞ A.Ş. hangi alanlarda faaliyet gösterecek? Bölgeye yansımaları ne olacak? Ekonomi ve tarım alanındaki projeler neler? Sivas Valisi Salih Ayhan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye’nin hem dünyada hem de bölgesinde çok güçlü bir ülke olduğunu vurguladı. Ayhan, “Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Ekonomik tehditlere rağmen doğru bildiğimiz yolda yürüyoruz. Üretim odaklı olduğumuz müddetçe, yerli ve milli bir anlayışı benimsediğimiz sürece çok daha güçlü bir ekonomi ile varlığımızı sürdüreceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Sivas ekonomi ve tarım alanında önemli işlere imza atıyor. Ekonomi alanında açıklanan 11. Kalkınma Planı kapsamında kurulan SİVTAŞ A.Ş. ile ilgili bilgi almak isteriz, hangi alanlarda faaliyet gösterecek? SİVTAŞ’ın bölge için önemi ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planımızda “Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması” temel amaçtır. Artık devletler tarımı tıpkı savunma, haberleşme, üretim, ileri teknoloji ve enerji gibi milli güvenliklerinin yapı taşlarından biri olarak görüyorlar.

“EKONOMİK REFAH ÜRETİMDEN GEÇİYOR”

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinde, 2020 yılında bütçeden tarıma ayrılan kaynakta 2019 yılı ödeneklerine göre 36,6 artış sağlanarak tarıma ayrılan kaynağın 33,4 milyar liraya çıkarıldığını görüyoruz. Ekonomik ve sosyal refahın şüphesiz tek yolunun üretimden geçtiğini biliyoruz. Özellikle tarım alanında yapılan üretimin kırsal ve kent arasındaki dengeli demografik dağılıma büyük katkı sunduğu açık.

Bugün tarımsal üretimin baş başa kaldığı en büyük sorunlardan birinin, çiftçinin üretim sonrası sürece duyduğu güvensizlik olduğunu görüyoruz. Büyük uğraşlarla ürün haline dönüşen emeğin hak ettiği değeri görmesi elbette bütün çiftçilerimizin hakkı, ulusal projeksiyonlarla şehrimizdeki tarımsal faaliyetleri değerlendirdiğimizde, potansiyelimizi harekete geçirecek, şehrin tarım vizyonuna lokomotif olacak bir yapıya ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Bu doğrultuda Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi ortaklığında SİVTAŞ A.Ş. kurulmuştur.

“SİVAS TARIM VE HAYVANCILIKTA LOKOMOTİF OLACAK”

Tarım ve Hayvancılık konusunda şehrimiz nerede, potansiyellerimiz nedir, hangi alanlar şehrimize, çiftçimize daha büyük katkı sağlar bunların üzerine ciddi çalışmalar yaptık. Nihayetinde bazı alanlar elbette ön plana çıktı; Damızlık ve Süt Sığırcılığı İşletmesi, Süt Toplama ve İşleme Tesisi, Yem Fabrikası, Jeotermal Seracılık, Tohumluk Patates, Bal Paketleme Tesisi, Sözleşmeli Çiftçilik. Çok net söyleyebiliriz ki SİVTAŞ, özel sektörün alanını daraltacak bir mantalite çalışmayacak. Burada SİVTAŞ’ın rolü, Sivas’ın potansiyellerini öne plana çıkarmak. Bir yandan piyasayı regüle ederken bir yandan üretim odaklı bir anlayış ile tarım ve hayvancılık anlamında Sivas’ın lokomotif gücü olmak.

“SİVAS İÇİN TARIM ÖNEMLİ BİR BAŞLIK”

Peki, SİVTAŞ’ın kurulmasının bölgeye ve çiftçilere nasıl yansıması oldu? Geri dönüşlerden memnun musunuz?

Tarım, Sivas için önemli bir ana başlık, bu başlıkla ilgili ortak akılla yapılan bütün çalışmalar çiftçilerimiz tarafından da büyük takdirle karşılanıyor. SİVTAŞ A.Ş. kurulumunda tarım ve hayvancılık alanındaki birliklerimizle ve doğrudan çiftçilerimizle sürekli istişare içerinde olduk. Sorunlarını ilk ağızdan dinledik. Sahadan uzak bir anlayış içinde olmadık. Bu neden SİVTAŞ kurulması bölgemizde büyük bir heyecan oluşturdu. Aslında duyulan bu heyecan doğru bir noktaya odaklandığımızı da bize gösteriyor. Elbette biz de bu durumdan büyük mutluluk duyuyoruz.

“DEMİR ÇELİK SANAYİSİNDE ÖNEMLİ ROL OYNACAK”

Sivas’ta ekonomi alanında yapılan önemli çalışmalardan bir tanesi de “Cumhuriyetin 100’üncü yıl Hedeflerine doğru 100 Üretim ve İstihdam Kapısı” hedefi, bu konuda nasıl çalışmalar yürütülüyor? Bölgeye çok sayıda yatırımcı da geldi, bu konuda son gelişmeler ne durumda?

Milli Mücadelemizin 100’üncü yılı olan 2023 yılı ülkemiz için çok önemlidir. 100 yıl önceki ruhla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var. Dünya değişirken, Türkiye gelişirken yerinde sayan bir Sivas asla düşünülemez. Bu kararlılık içerisinde kendimize bir hedef koyduk. Cumhuriyetimizin kuruluşun 96’ncı yılında 29 Ekim’de SİVTAŞ Yem Fabrikamız ve Süt Toplama ve İşleme Tesisimizin temelini atarak bu hedefimize tarım alanında Bismillah dedik.

“ÜLKEMİZİ KÜRESEL AKTÖR HALİNE GETİRECEĞİZ”

Biz gıda ve tarım alanında; üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, ilimizi bölgesinde lider, ülkemizi küresel aktör haline getirme noktasında katkı sağlamak istiyoruz. Tarım alanında başlangıcını yaptığımız ve diğer sektörleri de kapsayacak bir anlayışla Milli Mücadelemizin Yüzüncü Yılı olan 2023’e bu hedefle yürüyoruz.

Bu hedefimize ulaşma yönünde özellikle Demirağ OSB çok önemli bir rol oynayacak. Sivas´ın yatırım ve üretim üssü olacak Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, Demiryolu bağlantısı ve bölge içerisindeki demiryolu ağları ile lojistik merkeze de ev sahipliği yapacak. Türkiye´de kuruluş aşamasında bu şekilde planlanmış tek Organize Sanayi Bölgesi olan Demirağ OSB’nin TÜDEMSAŞ odaklı demir çelik sanayinin geliştirmesini bu anlamda sektörde kümelenme yapması hedeflenmektedir.

“YÜKSEK HIZLI TREN İÇİN HUMMALI ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Şu an altyapı (yol, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, drenaj, atık su paket arıtma, kamera sistemi ve telekomünikasyon hizmetlerinin yapılması işi) çalışmaları devam etmektedir. Aynı zamanda Gemerek OSB ve Şarkışla OSB’mizle üretim ve istihdam ağımızı ilçelerimize de yayma gayreti içerisindeyiz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Sivas’a geldiğinde Yüksek Hızlı Tren ile ilgili tarihi bildirdi, şu an çok hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ulaştırma Bakanımız sık sık çalışmaları yerinde inceliyor. Yüksek Hızlı Trenin, Sivas’a gelişi şehrin görünürlüğü açısından çok önemli, bu şehre turizmden sanayiye kadar her alanda büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.

“HER SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZ VAR”

Peki, Sivas Valisi olarak yakın gelecekte bölgede hayata geçirmeye çalıştığınız başka projeleriniz var mı?

Turizm alanında şehrimizde önemli bazı projeleri başladık. Bunlardan biri Hamidiye Eko Turizm Vadisi Projesi. Osmanlı döneminde saraya at yetiştiren ve neredeyse yok olmak üzere olan Haralar Bölgesinde şu an restorasyona başladık. MiniaSivas, Organik Pazar, Atlı Spor Alanları ve birçok sosyal tesisin yer alacağı projenin konumu itibariyle de önemli bir cazibe merkezi oluşturacağını düşünüyorum.

Sivas’ı bir Müze Kenti yapma yolunda da önemli bir hedefimiz. Bu noktada yine restorasyon çalışmasına başladığımız Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi ülkemiz açısından da önemli örneklerden biri olacak. Sivas’ın marka değerlerinden biri olan kangal köpeği ile ilgili de önemli bir projemiz var. Bu projemizde şu an sözleşme aşamasında. Hafik, Tödürge, Sülüklü Göl, Kaz Gölü ve Gökpınar Göllerimizle ilgili projelerimiz de önemli bir mesafe katettik.

“KIŞ TURİZİMİ VE TERMAL TURİZİMİ BİR ARADA SUNACAĞIZ”

Sivas’ın kış turizminden hak ettiği payı almasını çok önemsediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Geçmiş dönemde şehrimize kazandırdığımız Yıldızdağı Kış Sporları Turizm merkezinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Bölgeye ikinci otelin ve sosyal alanların kazandırılmasına yönelik tüm gayretimizle çalışıyoruz. Sıcak Çermik bölgesinde inşaat çalışmalarına başladığımız Altınkale Projemiz yine önemli projelerimizden biri. Sıcak Çermik ve Yıldızdağı arasında başlayan yol çalışmamız tamamlandığında Kış turizmi ve Termal Turizmi bir arada sunacağımız ve dünyada az örneği olan bir konsept ile Sivas bir cazibe merkezi olacak.

Eğitim alanında Sivas fiziki olarak oldukça iyi bir noktada. Biz eğitime ruh verecek özel çalışmalara bu dönem daha çok yoğunlaştık. Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanımızın da katılımıyla açılışını yaptığımız “Yetenek ve Beceri Merkezi Projemiz”, Türkiye için bir ilk olacak. Bununla beraber büyük bir başarıyla devam eden Spor Sivas ve Sanat Sivas projelerimiz var.

“İNOVASYON MERKEZİMİZ SANAYİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz ve 1. Organize Sanayi Bölgesinde kurulumunu yapacağımız İnovasyon Merkezimiz, prototipleme ve dış ticaret istihbarat merkezleriyle sanayimize büyük katkı sunacak. DAP’tan hibe desteği aldığımız ve ihalesini gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalarımızdan biri de Ot ve Canlı Hayvan Pazarı projemiz.

Sivas’ın her sektörde hedefleri belli, biz bu hedeflere bağlı projeler üretmeye devam ediyoruz. Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Bölgesinde güçlü dünyada söz sahibi bir Türkiye var artık. Ekonomik tehditlere rağmen doğru bildiğimiz yolda yürüyoruz. Üretim odaklı olduğumuz müddetçe, yerli ve milli bir anlayışı benimsediğimiz sürece çok daha güçlü bir ekonomi ile varlığımızı sürdüreceğimize inanıyorum.