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Ekonomi

Sivas'ta altın rezervi buldular

Erdemir, Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığını duyurdu. Açıklamada, rezerv miktarının ölçümlenebilmesi için tespit çalışmalarının başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:02 - Güncelleme:
Sivas'ta altın rezervi buldular
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Ereğli Demir Çelik, Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığını bildirdi.

Ereğli Demir Çelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda, olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verilmiştir."

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