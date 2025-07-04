MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, belediyenin emlak vergisini mercek altına aldı; skandal ortaya çıktı. Adana Kadastro Müdürlüğü verilerinden yola çıkılarak yapılan incelemede; ilçeye bağlı 21 mahalledeki 72 bin 166 konutun sadece yüzde 9.14'üne denk gelen; 6 bin 600'ünün 'tapu taşınmaz beyanı'nda bulunduğu, geriye kalan 65 bin 566'ının da ev yerine sistemde 'arsa' olarak gösterildiği tespit edildi.

5 YILLIK TARAMAYLA KAYIP ENGELLENDİ

Bürücek Mahallesi'nde yer alan içinde helikopter pisti, golf sahası ve yüzme havuzu gibi eklentileri de olan lüks villanın, sistemde 'arsa' olarak gözüktüğü ve emlak vergisi bedelinin de sadece 14 lira ödediği belirlendi. Armutoğlu Yaylası'nda yer alan ve sahibi tarafından 51 milyon liraya satışa çıkartılan, bir başka lüks konutun da yine arsa olarak sistemde kayıtlı olduğu ve ödediği emlak vergisinin de 6 lira olduğu görüldü.

İlçedeki milyonluk konutların da yine benzer durumda olduğu belirlendi. Pozantı Belediyesi, emlak vergisi kaybının önüne geçebilmek için ilçede yer alan evlerin tek tek resmi ölçümünü yaptırdı. Ev sahiplerine ulaşıp, tapu taşınmaz beyanında bulunmalarını sağladı. Çabalar sonuç verdi; belediyenin 2025 yılındaki emlak vergisi geliri de 8.6 milyon liradan 125 milyon liraya yükselerek yaklaşık 15 kat arttı.

Armutoğlu Yaylası'ndaki villasını 51 milyon TL'ye satan kişinin ödediği 6 TL'lik vergi; taşınmaz kayıt altına alındığında 33 bin TL vergi ödedi.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan

BAŞKAN KENDİ VERGİSİNİ DE YÜKSELTTİ

Akşam Gazetesi'ne konuşan Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, "Bir milyon liraya arsa alan bir kişi, üzerine ev yapıp, taşınmazının değerini 10 milyon liraya yükseltmiş ama belediyeye beyan vermemiş. Taşınmaz arsa olarak gözüktüğü için de düşük vergi ödüyor. Sistemde arsa olarak gözüken 65 bin 566 taşınmazı eve çevirdik. Bunu da geçmişe dönük 5 yıllık zaman dilimini kapsayacak şekilde yaptık. Hatta benim evim de yine aynı durumdaydı. 5 yıl önce inşa ettiğimiz apartman, belediyenin yapı kayıt sistemine 300 metrekare yerine 82 metrekare olarak kayıt edilmiş. Bunu ben değil, o dönemin memuru girmiş. Bu hatayı da fark edip düzelttik. Şimdi emlak vergim, 12 bin liraya çıktı" diye konuştu.