Sakova, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı Türkiye-Slovakya Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'nda konuştu.

Burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Sakova, bu toplantının eşsiz bir amacının olduğunu, Slovakya ve Türkiye'deki şirketler arasındaki işbirliğini geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Denisa Sakova, Türkiye'nin, ülkesinin en iyi 10 iş ortağından biri olduğunu dile getirdi.

Slovakya'dan bazı şirketlerin Türkiye'de faaliyet yürütmeye başladığını aktaran Sakova, Türkiye ile Slovakya arasında yürütülen Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nden (JETCO) memnuniyet duyduklarını vurguladı.

- İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YOĞUN EKONOMİK İLİŞKİLER İÇİN ÇERÇEVE OLUŞTURULACAK

Sakova, bugün de iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek için bir arada olduklarını kaydederek, daha yoğun ekonomik ilişkiler geliştirmek için bir çerçeve oluşturma fırsatının bulunduğunu söyledi.

Toplantıda farklı sektörlerdeki Slovakya şirketlerinden temsilcilerin de yer aldığını ifade eden Sakova, bugün iki ülke arasındaki doğrudan bağlantıları görüşeceklerini aktardı.

Denisa Sakova, enerji sektöründe Türkiye ile işbirliği oluşturmak istediklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin Net Sıfır Girişimi hedeflerine ulaşmak için 2040'a kadar 170 milyar avro yatırım yapmayı planladığını dile getirdi.

Ülkesinin hidroelektrik ve nükleer enerji alanında tecrübeli olduğunu belirten Sakova, bu doğrultuda Türkiye'ye destek sağlayabileceklerini ifade etti.

Sakova, iki ülkenin de ekonomilerinin dış ticarete ve istikrarlı enerji tedarikine bağlı olduğunu kaydederek, bunun sadece Slovakya için değil, tüm Avrupa için yakın gelecekte sorun olabileceğine işaret etti.

Hep beraber ortak projeler geliştirme fırsatı olduğunu vurgulayan Sakova, "Bu projeler, hem Türkiye'ye hem de Slovakya'ya fayda sağlayacak. Bu toplantıyı düzenlediğiniz için teşekkür ederim. İşbirliğimiz için sabırsızlanıyorum, verimli bir görüşme yapacağımızı umuyorum." diye konuştu.