Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Türkiye-Slovenya ilişkileri ve Slovenya hükümetinin Filistin devletini tanımasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Rencelj, Ankara'daki görevine Eylül 2023'te başladığını ifade ederek, iki ülke ilişkilerinin çok iyi seviyede olduğunu gözlemlediğini belirtti.

Slovenya ve Türkiye'nin 2011'den bu yana stratejik ortaklığa sahip olduğunun altını çizen Rencelj, "Siyasi diyalog düzenli, çok iyi ve derin, aynı zamanda ekonomik işbirliği de var. Türkiye, Slovenya'nın çok önemli ticaret ortağıdır ve aynı zamanda Slovenya'ya yatırım yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Rencelj, ikili ilişkilerin ötesinde Türkiye ve Slovenya'nın NATO müttefiki olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla ikili ve çok taraflı ilişkilerde ortak noktalarımızdan biri de daha geniş bir bölgeye, özellikle de biraz bilgi, biraz deneyim ve çok iyi bağlantılara sahip olduğumuz bir bölge olan Balkanlar'a ve aynı zamanda Türkiye'ye yönelik ilgimizdir. Dolayısıyla burası, çıkarlarımızın ve görüşlerimizin çoğu zaman örtüştüğü bir bölge." diye konuştu.

- "SLOVENYA'DA TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN FIRSATLARI KEŞFETMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ PEK ÇOK ALAN VAR"



Türk şirketlerinden birinin Slovenya'da insansız tarım aracı üreten bir fabrika açmasına ilişkin Rencelj, Türk yatırımcıların Slovenya'daki çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Rencelj, ülkesinin potansiyel Türk yatırımcılar için birçok avantaja sahip olduğuna işaret ederek, "İlk olarak konumla başlayalım; Türkiye'ye nispeten yakınız. Avrupa Birliği'nin (AB), ortak pazarın bir parçasıyız. AB'deki ülkelerin en büyüğü değiliz ancak ortak pazarın bir parçası olduğunuzda 500 milyonluk bir pazara hitap ediyorsunuz. Dolayısıyla bariz avantajları var." şeklinde konuştu.

Nitelikli işgücünün de bir diğer avantaj olduğunu kaydeden Rencelj, "Bence Türk yatırımcıların Slovenya'yı tercih etmelerinin nedeni muhtemelen bunlar. Daha önce bahsettiğimiz şirketlerden daha fazlasını görüyoruz. Burada, büyükelçilikte, Türkiye Büyükelçiliğinde bazı görüşmelerimiz var ve Ljubljana (Slovenya'nın başkenti) bu konuda çok aktif." dedi.

Rencelj, DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyinin çalışmalarına da işaret ederek, "Slovenya'da Türk yatırımcılar için fırsatları keşfetmeye çalıştığımız pek çok alan var." diye konuştu.

- FAJON'UN FİLİSTİN KONUSUNDAKİ SÖZLERİ DİĞER ÜLKELERE MESAJ



Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon'un, Filistin'i tanımanın barış ve adalete bağlılıklarının bir ifadesi olduğunu belirterek, "Kalıcı barış için iki devletli çözüme katkıda bulunarak tarihin doğru tarafında yer almaktayız." sözlerine ilişkin Rencelj, bu sözlerin bölgedeki diğer ülkelere bir mesaj olduğunu vurguladı.

Rencelj, "İsrail ve Filistin'i demokrasi ve barış içinde yan yana yaşayan iki devlet şeklinde barışçıl ve kalıcı bir çözüm perspektifinden görüyoruz. Bu ilk mesajdır. En acil mesaj ise bunun gerçekleşmesi için tüm şiddetin derhal durması gerektiğidir." ifadelerini kullandı.

Slovenya'nın aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi olmayan üyesi olarak, sahip olduğu özel konum nedeniyle söz konusu çağrıda bulunduğunu söyleyen Rencelj, "BM Güvenlik Konseyindeki ortaklarımızla bu barışçıl çözüme ulaşılmasına yardımcı olmak için çok çalıştık. Bu aynı zamanda diğer ülkelere de aynı şekilde hareket etmeleri yönünde mesajdır." şeklinde konuştu.

Rencelj, Slovenya'nın Filistin'i tanıyan 147'nci ülke olduğunu hatırlatarak, "Hala bazı eksikler var. Umuyoruz ki bu durum, yakın bir gelecekte aynı şeyi yapmayı düşünen ve müzakere eden diğer ülkeleri de cesaretlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Rencelj, "Filistin'in İsrail'e eşit bir ortak olarak tanınmasının ve barış içinde bir arada yaşamayı müzakere eden iki devletin, Orta Doğu krizinin barışçıl çözümü için çok önemli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), soykırım davasını tartışmak için en doğru yer olduğunu belirten Rencelj, şunları kaydetti:

"Gazze'deki felaketi, insanların çektiği acıları, özellikle çocukların ve kadınların çektiği acıları ve öldürülmelerini görmezden gelemeyiz. Dışişleri Bakanımız (Tanja Fajon) bölgeyi ziyaret ettiğinde, İsrail, Filistin ve diğer bölgelerle ilgili muhataplarıyla görüştüğünde, edindiği izlenim soykırımın sinyallerini açıkça görebildiğimiz yönündeydi, bu çok önemli. Şu anda Gazze'de soykırım olup olmadığına karar vermek mahkemeye kalmıştır."