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Ekonomi

Bir SMA ilacı daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir SMA ilacının daha geri ödeme listesine alındığını, bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların hastaneler tarafından temin edileceğini bildirdi.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 10:33 - Güncelleme:
Bir SMA ilacı daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı
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Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla vatandaşların daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attıklarını belirten Işıkhan, yapılan düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:

"Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz, kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi."

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