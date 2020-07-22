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Ekonomi

S.M.P tekniği artık Türkiye'de

Avrupa'da saç ekim uygulamasını geride bırakıp, saç dertlerinden mağdur olan kişileri sevindirecek olan uygulama yoğun talep görüyor.

HABERİN
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22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:55 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:55
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KELLİK, SAÇKIRAN VE YARA İZİNE SON

S.M.P. tekniği ile saç derisi renklendirme uygulaması tamamen doğal pigmentten oluşan yüzde yüz natural sonuç veriyor.

S.M.P tekniği artık Türkiye'de

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