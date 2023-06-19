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Ekonomi

SOCAR Petrol şampiyonlar listesinde

SOCAR Türkiye grup şirketlerinden SOCAR Petrol Ticaret, TİM'in açıkladığı ‘2022 İhracat Şampiyonları' listesinde 3'üncü oldu.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
SOCAR Petrol şampiyonlar listesinde
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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı '2022 İhracat Şampiyonları' listesinde Türkiye'nin en büyük entegre endüstriyel holdingi ve en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye grup şirketlerinden SOCAR Petrol Ticaret 3'üncü sırada yer aldı.

TİM tarafından düzenlenen İhracat Şampiyonları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Törende Türkiye'de geçen yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri verildi. Şirketin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SOCAR Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gasimov'a takdim etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan SOCAR Başkan Yardımcısı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gasimov, "Türkiye ekonomisi için stratejik önemimizin farkındalığıyla Azerbaycan ve Türkiye'nin güçlenmesi, toplumsal refahının artması için çalışıyoruz. 15 yıldan bu yana gerçekleştirdiğimiz 18 milyar doları aşan yatırımlarımızla, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstriyel holdingiyiz. Şirketimizin yatırım ve faaliyet gücüyle Türkiye'nin ekonomisine, sanayisine, toplumsal kalkınmasına uzun yıllar hizmet etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye'nin ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu başarılarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

  • SOCAR
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi
  • ihracatçı

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