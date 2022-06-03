SOCAR rekora doymuyor! Petrol ve doğal gazda inanılmaz artış

Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründeki Azeri-Çırak-Güneşli (ACG) bloğundan bugüne kadar 553 milyon ton petrol ve 194 milyar metreküp doğalgaz çıkarıldı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) birinci başkan yardımcısı Khoshbakht Yusifzade Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir konferansın ikinci gününde açıklama yaptı.

SOCAR YETKİLİSİ: PETROL ÜRETİMİ 59 BİN VARİL

Yusifzade'nin açıklamalarına göre, ACG şu anda günde 59.000 varil petrol ve 40 milyon metreküp doğalgaz üretiyor. SOCAR yetkilisi, toplam petrol üretiminin yüzde 59'unu oluşturan sahada üretimin başlamasından bu yana 325 milyon ton kârlı petrolün dünya pazarlarına taşındığını söyledi.

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Yusifzade, ACG'den ihraç edilen 628 milyon ton petrolün 1 Mayıs itibarıyla 458 milyon tonu Türkiye'den de geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı ile taşındığını kaydetti.

ACG'nin Azerbaycan'daki en büyük petrol sahası bloğu olduğuna dikkat edilmelidir. Saha bloğunun geliştirilmesi için ilk üretim paylaşım anlaşması 20 Eylül 1994'te imzalandı. 14 Eylül 2017 tarihinde bu sahaların ortak işletilmesi ve üretim paylaşımı konusunda yeni bir anlaşma imzalandı. Anlaşma, alanların 2049'un sonuna kadar geliştirilmesini sağlıyor.