24 Aralık 2025 Çarşamba
Ekonomi

SOCAR Türkiye, GAMA Enerji'nin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ni satın aldı

SOCAR Türkiye, GAMA Enerji AŞ'nin Kırıkkale'deki İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ni satın aldı.

24 Aralık 2025 Çarşamba 11:33
SOCAR Türkiye, GAMA Enerji'nin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ni satın aldı
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye ve GAMA Enerji AŞ arasında akdedilen satış sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un katılımıyla, 23 Aralık'ta Bakü'de düzenlenen 2. Azerbaycan–Türkiye Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen törende imzalandı.

Sözleşme kapsamında, taraflar arasında Kırıkkale'de bulunan İç Anadolu Kombine Çevrim Doğal Gaz Elektrik Santrali'nin alım-satım süreci tamamlandı.

870 megavat üretim kapasitesine sahip İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Türkiye'nin stratejik enerji merkezlerinden biri olarak, elektrik arz güvenliği açısından büyük önem taşıyor. SOCAR Türkiye, bu satın almayla mevcut enerji tedarik ve ticaret faaliyetlerini güçlendirerek, üretim faaliyetleriyle entegre, sürdürülebilir ve rekabetçi bir değer zinciri oluşturma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu yatırımla SOCAR Türkiye, enerji piyasasındaki konumunu ve üretimden son kullanıcıya kadar uzanan değer zinciri kapsamında güçlendirilmesini hedeflerken, portföy yönetimi, operasyonel gereksinimler ve ölçek ekonomilerinde optimizasyon sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Rovshan Najaf, şirket olarak dost ve kardeş ülke Türkiye'deki yatırım kararlarının tamamını uzun vadeli stratejik hedefler ve sürdürülebilir değer yaratma ilkesi doğrultusunda şekillendirdiklerini ifade etti.

Najaf, "Gerçekleştirdiğimiz bu satın almanın, SOCAR Türkiye'nin piyasa dayanıklılığını uzun vadede artıracağına inanıyoruz. Bu yatırım sayesinde doğal gazdan elektrik üretimi stratejimiz kapsamında önemli bir adım atarak, doğal gazın hem Türkiye ekonomisine katkı sağlamasını hem de grup şirketimiz için daha verimli bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • SOCAR Türkiye
  • GAMA Enerji
  • Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

