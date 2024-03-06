SOCAR Türkiye'den iki ile ek doğal gaz yatırımı

İbrahimov, yazılı açıklamasında, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi'nin 2019'da faaliyete başladığını, SOCAR Enerji Ticaret, Bursagaz ve Kayserigaz şirketleriyle doğal gazın dağıtımı, toptan satışı ve ticaretini yaptıklarını belirtti.

Bursagaz ve Kayserigaz ile yaklaşık 1,9 milyon aboneye hizmet verdiklerini kaydeden İbrahimov, "Yaklaşık 1,2 milyon abonesi bulunan Bursagaz, abone sayısı ile ülkemizin 4'üncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi. Bursa'nın 11 ilçesinde 2023 yılı sonunda 7 bin 561 kilometreye ulaşan şebekemizle abonelerimize sürekli ve güvenli doğal gaz arzı sağlıyoruz. Kayseri'de ise 6 bin 675 kilometre uzunluğundaki şebekemizle yaklaşık 700 bin aboneye ulaşıyoruz. Faaliyete başladığımız 2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar Kayserigaz ve Bursagaz'a toplamda yaklaşık 170 milyon dolar yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

İbrahimov, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği verilerine göre, 2023 sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 84'ünün doğal gaza erişim imkanının bulunduğunu ve son 10 yıllık dönemde her yıl ortalama 1 milyon civarında yeni abonenin sisteme dahil olduğunu anımsatarak, "Hizmet sunduğumuz Bursa ve Kayseri illerindeki lisans sınırlarımızda ise nüfusun yaklaşık yüzde 94'ü doğal gaz hizmetine ulaşma imkanı buluyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden Bursa ve Kayseri'nin yatırım ve göç alan şehirler arasında yer aldığını vurgulayan İbrahimov, şunları kaydetti:

"Biz de şebeke yatırımlarımıza bu doğrultuda yoğun olarak devam ediyor ve abone sayılarımızı her geçen gün artırıyoruz. Şehirlerimizin hızlı gelişimiyle birlikte belediye ve ilgili kamu kurumları ile iş birliğimizi artırarak ek bölgesel yatırımlar planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bursagaz ve Kayserigaz ile birlikte 2024 yıl sonu itibarıyla 14 bin 770 kilometreyi bulacağını öngörüyoruz. Bursa'da 2024 yılı için planladığımız bölgesel yatırımlarımızı yılın başında yaptığımız güncellemelerle kilometre bazında yüzde 80 artırdık.

Bölgesel yeni ek yatırımlarımızla şehrin hava kalitesine sağlayacağımız pozitif katkıyla birlikte daha çok kullanıcı doğal gaz konforu ile buluşacak. Ayrıca bu ek yatırımlarımızla operasyonel olarak beraber çalıştığımız paydaşlarımızın ve çözüm ortaklarımızın kapasitesini ve istihdamını artıracak, böylece tedarik ve paydaş zincirimizdeki tüm halkalara ve ekonomiye olumlu yönde fayda sağlayacağız."

Kayseri'de ise yatırım planlarını yıl sonuna kadar bütün ilçelere doğal gaz arzı sağlayacak şekilde yaptıklarını aktaran İbrahimov, "Kayseri'de de 2024 yılı yatırım planlarımızın üstüne ek yatırımlarla 77 kilometre uzunluğunda ek doğal gaz hattı ile daha fazla mahallenin güvenli enerjiye yani doğal gaza kavuşmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İbrahimov, doğal gazı geniş kitlelere ulaştırmanın yanı sıra güvenli ve sürekli arzın sağlanmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunu sağlayabilmek için Bursa'da, şehirde bulunan yüksek basınçlı doğal gaz şebekemizi minimize etmek ve arz güvenliğini artırmak için yeni şehir giriş istasyonu ve yeni çelik hatlar gibi yatırımları hayata geçirdik. Bununla beraber, halihazırda doğal gaz kullanan, lisans alanımızdaki ilçelerin ek yatırım ihtiyacını göz önüne alarak ve doğal gaz arz güvenliğini artırmak için ilave yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de atılımlarımıza devam etmeyi, süreçlerimizi dijitalleştirerek iş sürekliliği ve verimliliğimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz."