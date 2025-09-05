İSTANBUL 29°C / 22°C
Ekonomi

SOCAR Türkiye'nin üretim sahasına önemli ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu için İzmir'de bulunan Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim ve STAR Rafineri'nin İzmir Aliağa'daki üretim tesislerine yönelik ziyaret gerçekleştirdi.

5 Eylül 2025 Cuma 11:04
SOCAR Türkiye'nin üretim sahasına önemli ziyaret
SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, SOCAR Başkanı Rovshan Najaf'ın ev sahipliğinde düzenlenen ziyarette, SOCAR Türkiye'nin Azerbaycan ve Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıyan üretim tesisleri ziyaret edildi.

Yapılan görüşmelerde Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli rolü, iki ülke arasındaki kapsamlı iş birliği ve SOCAR'ın Türkiye'deki yeni yatırım planlarına dair konular ele alındı.

Görüşmelerde ayrıca, Petkim'in 60 yıllık birikiminin Türkiye ve enerji sektörü için taşıdığı değer vurgulanırken, Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olarak global ölçekteki güçlü konumundan söz edildi.

Aynı zamanda, Petkim'in üretim yolculuğuna güvenilir ve kaliteli nafta tedarikiyle katkı sağlayan, yıllık 13 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri'nin stratejik önemine değinildi.

SOCAR Türkiye'nin Aliağa Yarımadası'nda yer alan Petkim ve STAR Rafineri gibi önemli iştiraklerinin bulunduğu ve Türkiye'nin ilk Özel Endüstri Bölgesi unvanına sahip yerleşkesine yapılan ziyarette, iki ülke bakanlarının yanı sıra Azerbaycan ve Türkiye'den devlet yetkilileri de misafir edildi.

Gerçekleştirilen ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop, BOTAŞ Genel Müdürü Abdülvahit Fidan, TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi Muhtar Babayev, Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Orhan Zeynalov ve Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva da yer aldı.

