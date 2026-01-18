Soğuk, tipi, fırtına dinlemediler! TEİAŞ ekipleri 7/24 sahada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji omurgasını oluşturan elektrik iletim hatlarında kesintisiz enerji akışını sağlamak için zorlu kış şartlarında görev yapan Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ekiplerinin çalışmalarına ilişkin, "Hava ne kadar sert, coğrafya ne kadar zorlu olursa olsun vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz 7/24 sahada." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TEİAŞ, 22 bölge müdürlüğüyle kış aylarında elektrik iletim hatlarının sorunsuz işlemesi için ülke genelinde detaylı çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, Erzurum TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı görev yapan teknik ekipler, yoğun kar yağışı ve fırtına altında, ulaşılması güç bölgelerde bakım-onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Operasyon merkezine düşen arıza bildirimiyle birlikte başlayan süreçte, önce arızanın yeri ve kapsamı netleştiriliyor, daha sonra hava durumu, yol şartları ve erişim güzergahı anlık olarak değerlendiriliyor ve alanında uzman ekipler paletli araçlarla arızanın meydana geldiği noktaya sevk ediliyor.

Bölgeye ulaşıldığında, süreci hızlandırmak ve sahayı daha geniş açıdan değerlendirmek amacıyla dron ile ön tespit çalışması yapılıyor. Kar ve buz yükü, şiddetli rüzgar ve tipinin zarar verdiği hat bileşenleri tek tek kontrol ediliyor. Gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınarak iletim hattına erişim sağlanıyor, hattın üzeri temizlenerek hasarlı ekipmanlar onarılıyor ve hat yeniden devreye alınmaya hazır hale getiriliyor.

- 2 BİN 413 UZMAN PERSONEL SAHADA

Türkiye genelinde TEİAŞ bünyesinde görev yapan 389 saha ekibi ve bu ekiplerde görevli 2 bin 413 kişilik uzman personel, yılın her döneminde sahada titizlikle çalışıyor.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından, hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da elektrik iletim hatlarında bakım ve onarım faaliyetlerini titizlikle yürüten TEİAŞ ekiplerinin çalışmalarına ilişkin video paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hava ne kadar sert, coğrafya ne kadar zorlu olursa olsun vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz 7/24 sahada. Türkiye'nin enerji omurgasını oluşturan elektrik iletim hatlarımızın kış aylarında sorunsuz işlemesi için ülkemizin dört bir yanında planlı bakım, anlık izleme ve hızlı müdahale faaliyetlerini titizlikle yürütüyoruz. Zorlu hava koşullarına rağmen görev başında olan teknik ekiplerimiz, enerji arz güvenliğini en üst seviyede tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyor."