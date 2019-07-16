ŞOK 17-23 Temmuz aktüel kataloğu yayında! ŞOK 17-23 Temmuz aktüel kataloğunda evin ihtiyaçları çok ucuz! Kaçırmamanız gereken ürünler yarından itibaren ŞOK marketler zincirinde olacak. Özellikle gıda, kişisel bakım ve mutfak ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar 17-23 Temmuz tarihleri arasında ŞOK marketlerdeki raflarda yerlerini alacak. Peki, ŞOK 17-23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Gıda ürünlerinde Lio salamura siyah zeytin 600 gr 14,60 TL Superfresh milföy hamuru 1000 gr 7,45 TL’den satılırken kişisel bakım ürünlerinde Rexona invisible deodorant 150 ml 17,90 TL, Adam deodorant 150 ml 5,95 TL’den satılacak. Ev ürünlerinde ise tezgah üstü çöp kovası 4 lt 9,99 TL, dolap içi raf 12,95TL, 3’lü çerçeve ise 9,99 TL’den raflardaki yerlerini alacak. Bu arada Çelik sütlük 19,95 TL, yuvarlak borcam tepsi 19,95 TL, 7 parça Paşabahçe su takımı ise 29,90 TL’ye sizlere sunulacak. İşte haberimizin detayları…

ŞOK 17-23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 6.642’yi aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.