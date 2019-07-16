ŞOK 17-23 Temmuz aktüel kataloğu yayında! ŞOK 17-23 Temmuz aktüel kataloğunda evin ihtiyaçları çok ucuz!
ŞOK 17-23 Temmuz aktüel kataloğu yayında! Bu haftaki ŞOK 17-23 Temmuz aktüel kataloğunda evin ihtiyaçları çok ucuz olacak. Özellikle gıda, kişisel bakım ve mutfak ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar 17-23 Temmuz tarihleri arasında ŞOK marketlerdeki raflarda yerlerini alacak. Peki, ŞOK 17-23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Gıda ürünlerinde Lio salamura siyah zeytin 600 gr 14,60 TL Superfresh milföy hamuru 1000 gr 7,45 TL’den satılırken kişisel bakım ürünlerinde Rexona invisible deodorant 150 ml 17,90 TL, Adam deodorant 150 ml 5,95 TL’den satılacak. Ev ürünlerinde ise tezgah üstü çöp kovası 4 lt 9,99 TL, dolap içi raf 12,95TL, 3’lü çerçeve ise 9,99 TL’den raflardaki yerlerini alacak. İşte haberimizin detayları…
ŞOK 17-23 Temmuz aktüel kataloğu yayında! ŞOK 17-23 Temmuz aktüel kataloğunda evin ihtiyaçları çok ucuz! Kaçırmamanız gereken ürünler yarından itibaren ŞOK marketler zincirinde olacak. Özellikle gıda, kişisel bakım ve mutfak ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar 17-23 Temmuz tarihleri arasında ŞOK marketlerdeki raflarda yerlerini alacak. Peki, ŞOK 17-23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Gıda ürünlerinde Lio salamura siyah zeytin 600 gr 14,60 TL Superfresh milföy hamuru 1000 gr 7,45 TL’den satılırken kişisel bakım ürünlerinde Rexona invisible deodorant 150 ml 17,90 TL, Adam deodorant 150 ml 5,95 TL’den satılacak. Ev ürünlerinde ise tezgah üstü çöp kovası 4 lt 9,99 TL, dolap içi raf 12,95TL, 3’lü çerçeve ise 9,99 TL’den raflardaki yerlerini alacak. Bu arada Çelik sütlük 19,95 TL, yuvarlak borcam tepsi 19,95 TL, 7 parça Paşabahçe su takımı ise 29,90 TL’ye sizlere sunulacak. İşte haberimizin detayları…
ŞOK 17-23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
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