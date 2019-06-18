ŞOK 19 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 19 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesi çok ucuz. 19-25 Haziran 2019 tarihleri arasında satışta olacak olan ürünler arasında detarjan, bakım ve temizlik ürünleri sadece ‘ŞOK’ta görebileceğiniz fiyatlarla satılıyor. Büyük fırsatlar bu hafta sizi bekliyor. Alacağınız ürünler fiyat bakımından ucuz, kalite yönünden ise yüksek ürünlerdir. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Ev gereçleri için birçok ihtiyaca yönelik ürün bulabileceğiniz ŞOK aktüel ürünler listesinde, vernel max yumuşatıcı 19,00 TL, pril bulaşık sıvısı 17,90 TL, dixi yaban gülü yüzey temizleyici 8,90 TL’den satılırken bebeland yenidoğan ıslak havlu sadece ŞOK’ta 14,95 TL, bebeland bebek şampuan 750 ml 8,50 TL’den satılıyor. Superfresh Kayseri mantı 5,90 TL, royal special dondurma çeşitleri 11,95 TL, bravo junior mutipack dondurma çeşitleri ise 14,95 TL’den satılıyor. İşte ŞOK 19 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki görmek istediğiniz ayrıntılar…

ŞOK 19 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.