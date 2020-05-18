ŞOK 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete bu hafta neler geliyor?

18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:02 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:02

ŞOK market 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta temizlik malzemelerinden züccaciye ürünlerine, tekstilden gıdaya kadar geniş yelpazede ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da birbirinden ucuz ürünler yer alıyor. Özellikle valiz, nevresim takımları ve mutfak araç gereçlerinin yoğunlukta olduğu ŞOK aktüel kataloğundaki ürünler haberimizde.

ŞOK 20 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU