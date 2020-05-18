ŞOK 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete bu hafta neler geliyor?

ŞOK market 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta temizlik malzemelerinden züccaciye ürünlerine, tekstilden gıdaya kadar geniş yelpazede ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da birbirinden ucuz ürünler yer alıyor. Özellikle valiz, nevresim takımları ve mutfak araç gereçlerinin yoğunlukta olduğu ŞOK aktüel kataloğundaki ürünler haberimizde.
ŞOK 20 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUŞOK aktüelin 20-26 Mayıs tarihleri arasında satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki ürünler aşağıdaki gibidir. Her hafta Çarşamba günleri ŞOK Aktüel Ürün İndirim Kataloğu yayınlanıyor. Bir hafta boyunca geçerli olan indirim kataloğunda birbirinden kaliteli ürünler en uygun fiyatla vatandaşların alımına sunuluyor. ŞOK aktüelde bu hafta saklama kapları ve çerez kapları da indirimli olarak satışa sunulacak