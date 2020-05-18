İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8867
  • EURO
    7,4736
  • ALTIN
    384.517
  • BIST100
    101869
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ŞOK 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete bu hafta neler geliyor?
Ekonomi

ŞOK 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete bu hafta neler geliyor?

ŞOK marketin 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler 'ŞOK 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK bu hafta da bayan müşterilerin yüzünü güldürecek. ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra mutfak için züccaciye malzemeleri göze çarpıyor. Ramazan Bayramı için şeker ve çikolataların da yer aldığı ŞOK marketteki indirimli aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

18 Mayıs 2020 Pazartesi  17:02 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:02
ABONE OL

ŞOK market 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta temizlik malzemelerinden züccaciye ürünlerine, tekstilden gıdaya kadar geniş yelpazede ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da birbirinden ucuz ürünler yer alıyor. Özellikle valiz, nevresim takımları ve mutfak araç gereçlerinin yoğunlukta olduğu ŞOK aktüel kataloğundaki ürünler haberimizde.

ŞOK 20 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüelin 20-26 Mayıs tarihleri arasında satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki ürünler aşağıdaki gibidir. Her hafta Çarşamba günleri ŞOK Aktüel Ürün İndirim Kataloğu yayınlanıyor. Bir hafta boyunca geçerli olan indirim kataloğunda birbirinden kaliteli ürünler en uygun fiyatla vatandaşların alımına sunuluyor. ŞOK aktüelde bu hafta saklama kapları ve çerez kapları da indirimli olarak satışa sunulacak

ŞOK marketin 17 - 19 Mayıs 2020 tarihleri arasında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğundaki dikkat çeken ürünlerin başında 850 Watt toz torbalı, otomatik kablo sarma özelliği, 5 metre kablo uzunluğu ve 5 lt toz kapasiteli Fantom Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 289 TL, Plastik Katlanır Masa 119 TL, Plastik Kollu Sandalye 29,95 TL, Büyük Plastik Tabure 9,99 TL, Ortopedik Bel desteği 9,99 TL, Işıklı Çocuk Terlik 24,95 TL, Prenses Çocuk Plaj Ayakkabısı 19,95 TL, Lastik Tamir Kiti 14,95 TL, Metalize Güneşlik 6,99 TL, Oto Direksiyon Kılıfı 24,95 TL, Paşabahçe Çantalı kapaklı Kitchen 575 cc Slim Kavanoz 12,95 TL, Midi Borcam Çeşitleri 12,95 TL ve Gokıdy Oyuncak İtfaiye Traktör 14,95 TL.

TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.