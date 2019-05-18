ŞOK 22 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük sürpriz!

ŞOK 22 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! “22 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?” sorusuna yanıt arıyor. ŞOK marketlerde Ramazan bayramı öncesi vatandaşlar için pek çok avantajlı ürünler mevcut. 22 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta en ürünlerinden temizlik ürünleri ve bayram şekerlerine kadar fiyat ve kaliteli olarak çok sayıda ürünler var. Peki, 22 Mayıs Şok aktüel kataloğuna göre reyonlarda yerlerini alacak olan aktüel ürünler neler? Metal katlanır masa 115,00 TL, süngerli sandalye minderi 5,99 TL, Mitax bulaşık makinası tableti mega boy avantaj paketi sadece ŞOK’ta 25,95 TL, Prima ultra fırsat paketleri 99,90 TL’den satılırken, sadece ŞOK’ta bulabileceğiniz Karmen badem şekeri 9,95 TL, Karmen karışık doje 9,95 TL’de satılıyor. İşte haberimizin ayrıntıları…

ŞOK 22 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?