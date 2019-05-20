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ŞOK 22 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! 22 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ev ürünlerinde büyük fırsat!

ŞOK 22 Mayıs aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla vatandaşlar, “22 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?” sorusuna yanıt aramaya başladı. ‘Her gün düşük fiyatlarla ŞOK yeter de artar’ sloganıyla vatandaşların karşısına çıkan ŞOK marketin reyonları bu hafta da sizler için dopdolu. 22-28 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler listesi için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz. Ev ürünlerinde bayram öncesi sizlere büyük fırsatlar sunan ŞOK markette, paslanmaz çelik tepsi 15,95 TL, çelik derin/karnı yarık tencere 59,90 TL, çelik ürün çeşitleri 24,90 TL rende çeşitleri ise 6,99 TL’den satılıyor. İşte ayrıntılar…

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ŞOK 22 Mayıs aktüel ürünler listesi sizler için yayınlandı! Ramazan Bayramı öncesi ev ürünlerinde ve temizlik ürünlerinde pek çok fırsat ŞOK market reyonlarında 22 Mayıs’tan itibaren sizleri bekliyor olacak. Peki, 22 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?  ‘Her gün düşük fiyatlarla ŞOK yeter de artar’ sloganıyla vatandaşların karşısına çıkan ŞOK marketin reyonları bu hafta da sizler için dopdolu. 22-28 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler listesi için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz. ŞOK’ta bayram öncesi hem kişisel bakım ürünler hem temizlik ürünleri hem de mutfak ürünleri uygun fiyatlara sizleri bekliyor. . 22-28 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler listesi için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz. Ev ürünlerinde bayram öncesi sizlere büyük fırsatlar sunan ŞOK markette, paslanmaz çelik tepsi 15,95 TL, çelik derin/karnı yarık tencere 59,90 TL, çelik ürün çeşitleri 24,90 TL rende çeşitleri ise 6,99 TL’den satılıyor. İşte ayrıntılar…

ŞOK 22 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
 

 
ŞOK MARKET HAKKINDA
 
Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

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