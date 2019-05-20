ŞOK 22 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! 22 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ev ürünlerinde büyük fırsat!

ŞOK 22 Mayıs aktüel ürünler listesi sizler için yayınlandı! Ramazan Bayramı öncesi ev ürünlerinde ve temizlik ürünlerinde pek çok fırsat ŞOK market reyonlarında 22 Mayıs’tan itibaren sizleri bekliyor olacak. Peki, 22 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? ‘Her gün düşük fiyatlarla ŞOK yeter de artar’ sloganıyla vatandaşların karşısına çıkan ŞOK marketin reyonları bu hafta da sizler için dopdolu. 22-28 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler listesi için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz. ŞOK’ta bayram öncesi hem kişisel bakım ürünler hem temizlik ürünleri hem de mutfak ürünleri uygun fiyatlara sizleri bekliyor. . 22-28 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler listesi için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz. Ev ürünlerinde bayram öncesi sizlere büyük fırsatlar sunan ŞOK markette, paslanmaz çelik tepsi 15,95 TL, çelik derin/karnı yarık tencere 59,90 TL, çelik ürün çeşitleri 24,90 TL rende çeşitleri ise 6,99 TL’den satılıyor. İşte ayrıntılar…

ŞOK 22 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?