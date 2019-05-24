ŞOK 25-28 Mayıs aktüel ürünler listesi açıklandı! ŞOK aktüel ürünler listesindeki haftanın avantajları sizleri bekliyor!

ŞOK 25-28 Mayıs aktüel ürünler listesi açıklandı! ŞOK’tan uygun fiyata alıveriş yapan vatandaşlar, ŞOK aktüel ürünler listesindeki avantajlı ürünler bu hafta sonu da reyonlarda sizleri bekliyor. 25-28 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan ürünler ‘Evin İhtiyaçları ŞOK Çok Ucuz’ kampanyasıyla uygun ve cazip fiyatlara sizlere sunuluyor. Uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlar ŞOK aktüel ürünler listesini araştırıyor. Peki, ŞOK 25-28 Mayıs aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Axen 40’’ uydu alıcılı led TV 1,349.00 TL, 3 kişilik bahçe ya da balkonunuzda yaz ayları için kullanabileceğiniz salıncak 249,00TL’den uygun fiyata sizleri bekliyor. Pazar arabası 39,90 TL, mangal kömürü 12,50 TL, katlanır faraşlı fırça is 12,95 TL’den satılıyor. Çocuklarınız için uzaktan kumandalı jepp de 69,90 TL’ye çok uygun fiyata sizlerle. İşte 25-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 25-28 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.