ŞOK 26 Haziran-2 Temmuz aktüel ürünler listesi raflarda! İşte ŞOK 26 Haziran aktüel kataloğu ürünleri!
ŞOK 26 Haziran-2 Temmuz aktüel ürünler listesindeki sürprizler raflardaki yerini aldı. Vatandaşlar, ‘ŞOK 26 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var?’ sorusuna yanıt arıyor. Her hafta yayınlanan ŞOK aktüel ürünler listesinde yine hayır diyemeyeceğiniz ürünler sizleri bekliyor. 26 Haziran ŞOK market aktüel kataloğunda mutfak gereçleri, saklama kapları ve kek kalıbı çeşitleri ve uygun fiyata yiyecek ve içecekler sizleri bekliyor. Bu hafta ŞOK marketlerde Teba elektrikli çay makinesi 99,90 TL’den satılırken 25 TL ve üzeri alışverişlerde Bahçıvan süzme peynir 14 TL satış fiyatı ile raflarda yerini alacak. İşte haberimizin detayları…
ŞOK 26 Haziran-2 Temmuz aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı. Sürpriz fiyatların olduğu bu haftaki kataloğunda çok çeşitli ürünler sizler bekliyor. Peki, ŞOK 26 Haziran-2 Temmuz aktüel ürünler listesinde neler var? 26 Haziran ŞOK market aktüel kataloğunda mutfak gereçleri, saklama kapları ve kek kalıbı çeşitleri ve uygun fiyata yiyecek ve içecekler sizleri bekliyor. Bu hafta ŞOK marketlerde Teba elektrikli çay makinesi 99,90 TL’den satılırken 25 TL ve üzeri alışverişlerde Bahçıvan süzme peynir 14 TL satış fiyatı ile raflarda yerini alacak. Tek kişilik pike 19,95 TL, Çift kişilik pike ise 34,95 TL’den satılıyor. Çelik süzgeç çeşitleri 19,95 TL, kilitli saklama kabı 7,99 TL, granit kek kalıbı çeşitleri ise 14,95 TL’den yerlerini aldı. İşte ŞOK 26 Haziran-2 Temmuz aktüel ürünler listesi…
ŞOK 26 HAZİRAN-2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
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