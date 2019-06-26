ŞOK 26 Haziran-2 Temmuz aktüel ürünler listesi raflarda! İşte ŞOK 26 Haziran aktüel kataloğu ürünleri!

ŞOK 26 Haziran-2 Temmuz aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı. Sürpriz fiyatların olduğu bu haftaki kataloğunda çok çeşitli ürünler sizler bekliyor. Peki, ŞOK 26 Haziran-2 Temmuz aktüel ürünler listesinde neler var? 26 Haziran ŞOK market aktüel kataloğunda mutfak gereçleri, saklama kapları ve kek kalıbı çeşitleri ve uygun fiyata yiyecek ve içecekler sizleri bekliyor. Bu hafta ŞOK marketlerde Teba elektrikli çay makinesi 99,90 TL’den satılırken 25 TL ve üzeri alışverişlerde Bahçıvan süzme peynir 14 TL satış fiyatı ile raflarda yerini alacak. Tek kişilik pike 19,95 TL, Çift kişilik pike ise 34,95 TL’den satılıyor. Çelik süzgeç çeşitleri 19,95 TL, kilitli saklama kabı 7,99 TL, granit kek kalıbı çeşitleri ise 14,95 TL’den yerlerini aldı. İşte ŞOK 26 Haziran-2 Temmuz aktüel ürünler listesi…

ŞOK 26 HAZİRAN-2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.