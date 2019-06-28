ŞOK 29 Haziran-2 Temmuz indirimli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 29 Haziran-2 Temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli?
ŞOK 29 Haziran-2 Temmuz indirimli aktüel ürünler kataloğu! Market alışverişi yapacak vatandaşlar, ’ŞOK 29 Haziran-2 Temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli?’ sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Mutfak ürünlerinden ayakkabı ve terliğe kadar pek çok ürün belirtilen tarihler arasında sizin için çok uygun fiyata ŞOK marketlerde raflardaki yerini alıyor. Evinizin ihtiyaçları yine çok ucun… Saten yatak örtüsü ve yatak seti 99,00 TL’den satılırken yeni nesil kadın/erkek ayakkabıları 39,00 TL, kadın/erkek/çocuk terlikleri 9,99 TL’den satılıyor. Evinizin mutfağı için ise granit efektli cam kapaklı karnıyarık tencere 47,50 TL, granit efektli kapaksız tava ise 27,50 TL’den satılacak. İşte ŞOK 29 Haziran-2 Temmuz indirimli aktüel ürünler kataloğu…
ŞOK 29 Haziran-2 Temmuz indirimli aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta da mutfak ürünlerinden ayakkabı ve terliğe kadar pek çok ürün belirtilen tarihler arasında sizin için çok uygun fiyata ŞOK marketlerde raflardaki yerini alıyor. Peki, ŞOK 29 Haziran-2 Temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Evinizin ihtiyaçları yine çok ucun… Saten yatak örtüsü ve yatak seti 99,00 TL’den satılırken yeni nesil kadın/erkek ayakkabıları 39,00 TL, kadın/erkek/çocuk terlikleri 9,99 TL’den satılıyor. 3’lü grup priz 12,95 TL’den raflardaki yerini alacak. Evinizin mutfağı için ise granit efektli cam kapaklı karnıyarık tencere 47,50 TL, granit efektli kapaksız tava 27,50 TL, granit efektli kapaksız sahan 17,95 TL, granit efektli kapaksız tava ise 14,95 TL’den satılacak. Bu arada 25 TL ve üzeri alışverişlerde cif ve İçim tost peyniri 12,00 TL’den satışa sunulacak. İşte haberimizin ayrıntıları…
ŞOK 29 HAZİRAN-2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.