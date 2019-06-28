ŞOK 29 Haziran-2 Temmuz indirimli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 29 Haziran-2 Temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli?

ŞOK 29 Haziran-2 Temmuz indirimli aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta da mutfak ürünlerinden ayakkabı ve terliğe kadar pek çok ürün belirtilen tarihler arasında sizin için çok uygun fiyata ŞOK marketlerde raflardaki yerini alıyor. Peki, ŞOK 29 Haziran-2 Temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Evinizin ihtiyaçları yine çok ucun… Saten yatak örtüsü ve yatak seti 99,00 TL’den satılırken yeni nesil kadın/erkek ayakkabıları 39,00 TL, kadın/erkek/çocuk terlikleri 9,99 TL’den satılıyor. 3’lü grup priz 12,95 TL’den raflardaki yerini alacak. Evinizin mutfağı için ise granit efektli cam kapaklı karnıyarık tencere 47,50 TL, granit efektli kapaksız tava 27,50 TL, granit efektli kapaksız sahan 17,95 TL, granit efektli kapaksız tava ise 14,95 TL’den satılacak. Bu arada 25 TL ve üzeri alışverişlerde cif ve İçim tost peyniri 12,00 TL’den satışa sunulacak. İşte haberimizin ayrıntıları…

ŞOK 29 HAZİRAN-2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.