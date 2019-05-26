ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! 29 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesi çok ucuz!

ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! 29 Mayıs-04 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesi çok uygun fiyatlara belirtilen tarihlerde ŞOK marketler zinciri reyonlarında sizleri bekliyor olacak. Özellikler Ramazan Bayramı tatiline çıkacak vatandaşlar ve bayram öncesi ev temizliğini yapmak için uygun fiyata temizlik ürünü arayanlar belirtilen tarihlerde ŞOK marketler zincirlerine uğramalı… Peki, ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler listesinde neler var? ŞOK’tan alışveriş yapacak vatandaşlar aktüel ürünler listesindeki fiyatları araştırıyor. Deniz yatağı 14,95 TL, deniz simidi 7,99 TL, Nivea Sun güneş spreyi 50 F 59,94 TL’den satılırken Nivea Sun bronzlaştırıcı 35,34 TL’den satılıyor. Temizlik ürünlerinde ise, Finish parlatıcı 9,95 TL, Alo ekonomik paket 36,75 TL, cif tüm yüzeyler için 11,95 TL’den satılırken sadece ŞOK marketler zincirinde satılan Mintax mikrofiber cam bezi 2’li 4,95 TL’den satılıyor. İşte ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler listesi sizlerle…

ŞOK 29 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.