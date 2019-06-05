ŞOK 5 Haziran aktüel ürünler listesinde ev ihtiyaçları çok ucuz! ŞOK 5 Haziran aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler sizlerle!

ŞOK 5 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı! ŞOK 5 Haziran aktüel ürünler listesinde indirimli çok ucuz ürünler sizlerle buluşuyor. Evin ihtiyaçları ŞOK çok ucuz” kampanyasıyla yayınladığı ŞOK aktüel ürünler listesinde aradığınız ürünlerin neredeyse tamamı çok uygun fiyata sizlerle buluşuyor. Peki, ŞOK 5 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? Maret geleneksel fermente sucuk 11,00 TL, dondurma çeşitleri 11,95 TL, Anadolu mutfağı karabiber 11,95, kekik 9,50 TL’den satılırken ev ve bakım ürünleri pek çok ürün daha raflardaki yerlerini almış durumda. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 32,50 TL’den satılırken, çift kişilik nevresim takımı 79,00 TL, 2’li banyo paspas takımı 39,90 TL, kanaviçe kurulama bezi ise 4,99 TL’den satılıyor. Saten yatak örtüsü ve yastık seti 129,00 TL’den satılırken, kadın terliği 12,95 TL, ayakkabısı 34,90 TL, Kapitone yatak örtüsü 49,00 TL’de satılıyor. İşte ŞOK 5 Haziran aktüel ürünler listesindeki merak ettiğiniz tüm ayrıntılar sizlerle…

ŞOK 5 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU