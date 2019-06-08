ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler indirim kataloğu! İndirimli ürünler hafta sonu ŞOK'ta!
İndirimli ürünler hafta sonu ŞOK'ta! Vatandaşların merakla beklediği ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı. ŞOK marketler zincirinde bugünden itibaren kaliteli gıda ve bakım ürünleri sizler için raflardaki yerini aldı. Ramazan tatili sonrası ev alışverişi yapacak vatandaşları büyük fırsatlar bekliyor. En kaliteli ürünler çok uygun fiyata ‘Evin ihtiyaçları ŞOK ucuz’ kampanyasıyla sizlere sunuluyor. Peki, ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? ŞOK market zincirinde hafta sonu indirimlerinde özellikle gıda ve bakım ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekiyor. Maret geleneksel fermente sucuk 11,00 TL’den satılırken, Superfresh tepsi böreği 12,95 TL, Royal special dondurma çeşitleri 11,95 TL, Marmarabirlik etli sepet serisi zeytin 14,95 TL’den satılıyor. Bakım ürünlerinde ise, gliss şampuan seti 16,90 TL, ayak törpüsü 5,90TL, renkli makyaj süngeri ise 6,95 TL’den satılıyor. Dophabe sıvı savun 7,50 TL’den satışa sunuluyor. İşte ayrıntılar…
Vatandaşların merakla beklediği ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı. ŞOK market hafta sonu indirimli ürünler bugün itibari ile raflardaki yerlerini almış bulunuyor. Tatil dönüşü ev alışverişi yapacak olan vatandaşları ŞOK marketler zincirinde büyük avantajlar bekliyor. En kaliteli ürünler çok uygun fiyata ‘Evin ihtiyaçları ŞOK ucuz’ kampanyasıyla sizlere sunuluyor. ŞOK market zincirinde hafta sonu indirimlerinde özellikle gıda ve bakım ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekiyor. Maret geleneksel fermente sucuk 11,00 TL’den satılırken, Superfresh tepsi böreği 12,95 TL, Royal special dondurma çeşitleri 11,95 TL, Marmarabirlik etli sepet serisi zeytin 14,95 TL’den satılıyor. Bakım ürünlerinde ise, gliss şampuan seti 16,90 TL, ayak törpüsü 5,90TL, renkli makyaj süngeri ise 6,95 TL’den satılıyor. İşte ayrıntılar…
8-11 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
ŞOK 6-11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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