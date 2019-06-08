ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler indirim kataloğu! İndirimli ürünler hafta sonu ŞOK'ta!

Vatandaşların merakla beklediği ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı. ŞOK market hafta sonu indirimli ürünler bugün itibari ile raflardaki yerlerini almış bulunuyor. Tatil dönüşü ev alışverişi yapacak olan vatandaşları ŞOK marketler zincirinde büyük avantajlar bekliyor. En kaliteli ürünler çok uygun fiyata ‘Evin ihtiyaçları ŞOK ucuz’ kampanyasıyla sizlere sunuluyor. ŞOK market zincirinde hafta sonu indirimlerinde özellikle gıda ve bakım ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekiyor. Maret geleneksel fermente sucuk 11,00 TL’den satılırken, Superfresh tepsi böreği 12,95 TL, Royal special dondurma çeşitleri 11,95 TL, Marmarabirlik etli sepet serisi zeytin 14,95 TL’den satılıyor. Bakım ürünlerinde ise, gliss şampuan seti 16,90 TL, ayak törpüsü 5,90TL, renkli makyaj süngeri ise 6,95 TL’den satılıyor. İşte ayrıntılar…

8-11 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK 6-11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.