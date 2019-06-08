28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler indirim kataloğu! İndirimli ürünler hafta sonu ŞOK'ta!

İndirimli ürünler hafta sonu ŞOK'ta! Vatandaşların merakla beklediği ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı. ŞOK marketler zincirinde bugünden itibaren kaliteli gıda ve bakım ürünleri sizler için raflardaki yerini aldı. Ramazan tatili sonrası ev alışverişi yapacak vatandaşları büyük fırsatlar bekliyor. En kaliteli ürünler çok uygun fiyata ‘Evin ihtiyaçları ŞOK ucuz’ kampanyasıyla sizlere sunuluyor. Peki, ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? ŞOK market zincirinde hafta sonu indirimlerinde özellikle gıda ve bakım ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekiyor. Maret geleneksel fermente sucuk 11,00 TL’den satılırken, Superfresh tepsi böreği 12,95 TL, Royal special dondurma çeşitleri 11,95 TL, Marmarabirlik etli sepet serisi zeytin 14,95 TL’den satılıyor. Bakım ürünlerinde ise, gliss şampuan seti 16,90 TL, ayak törpüsü 5,90TL, renkli makyaj süngeri ise 6,95 TL’den satılıyor. Dophabe sıvı savun 7,50 TL’den satışa sunuluyor. İşte ayrıntılar…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vatandaşların merakla beklediği ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı. ŞOK market hafta sonu indirimli ürünler bugün itibari ile raflardaki yerlerini almış bulunuyor. Tatil dönüşü ev alışverişi yapacak olan vatandaşları ŞOK marketler zincirinde büyük avantajlar bekliyor. En kaliteli ürünler çok uygun fiyata ‘Evin ihtiyaçları ŞOK ucuz’ kampanyasıyla sizlere sunuluyor. ŞOK market zincirinde hafta sonu indirimlerinde özellikle gıda ve bakım ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekiyor. Maret geleneksel fermente sucuk 11,00 TL’den satılırken, Superfresh tepsi böreği 12,95 TL, Royal special dondurma çeşitleri 11,95 TL, Marmarabirlik etli sepet serisi zeytin 14,95 TL’den satılıyor. Bakım ürünlerinde ise, gliss şampuan seti 16,90 TL, ayak törpüsü 5,90TL, renkli makyaj süngeri ise 6,95 TL’den satılıyor. İşte ayrıntılar…

8-11 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK 6-11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK MARKET HAKKINDA
 
Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

5 Dakikada 25 bin liralık elektrik malzemesi çalan hırsızlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan CHP'li vekilin ailesine başsağlığı telefonu

Başkan Erdoğan'dan CHP'li vekilin ailesine başsağlığı telefonu

Tunceli'de bir mağarada kıstırılan teröristlere ağır darbe

Tunceli'de bir mağarada kıstırılan teröristlere ağır darbe

Beşiktaş'ta katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 4 kişiyi öldürdü

Beşiktaş'ta katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 4 kişiyi öldürdü

NATO üyelerinden Baltık Denizi'nde dev tatbikat

NATO üyelerinden Baltık Denizi'nde dev tatbikat

Büyük tepki topladı: Müslümanları bizden uzak tutmalıyız ya da ölmeliler

Büyük tepki topladı: Müslümanları bizden uzak tutmalıyız ya da ölmeliler

Türkiye sınırında dev tatbikat! 5 bin asker, 200 tank...

Türkiye sınırında dev tatbikat! 5 bin asker, 200 tank...

Aşkı çok uzakta buldu ama evlenemiyor

Aşkı çok uzakta buldu ama evlenemiyor

Tunceli'de çok sayıda terörist bir mağarada kıstırıldı

Tunceli'de çok sayıda terörist bir mağarada kıstırıldı
 

POPÜLER HABERLER

Cadde ortasında tekme tokat darp ettiler

Cadde ortasında tekme tokat darp ettiler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Mısır Piramitleri'nin gizemi çözüldü!

Mısır Piramitleri'nin gizemi çözüldü!

NASA o istasyonu turizme açıyor!

NASA o istasyonu turizme açıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA