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Ekonomi

ŞOK aktüel 18 Mart 2020 indirim kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüelde bu hafta neler var?

ŞOK aktüelde bu hafta (18 Mart 2020 Çarşamba) indirim kataloğunda yine birbirinden ucuz ürünler var. Bu hafta ŞOK Market aktüel ürünler kataloğunda sürprizler tüketicilerini bekliyor. ŞOK aktüel 18 Mart 2020'de başlayacak olan yeni dönem kampanyasını Çarşamba günü vatandaşla tanıştıracak. İçerisinde elektronik ürünlerin, mutfak gereçlerinin, oyuncak grubu ürünlerin ve temizlik malzemelerinin çoğunlukta olduğu ŞOK market aktüel ürünleri herkesi çok sevindirecek. Özellikle bu haftanın ŞOK aktüel kampanyası bayan müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte ŞOK 18 Mart 2020 indirim kataloğu sizlerle.

17 Mart 2020 Salı  16:47 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 16:47
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Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin satıldığı ŞOK marketin aktüel kataloğunda bu hafta da kampanyalı fırsatlar var. ŞOK market 18 Mart 2020 Çarşamba indirimli aktüel ürünlerin kataloğu yayınlandı. 18 Mart 2020 ŞOK aktüel kataloğunda Perşembe günü market müşterileri yine birçok indirimli ürünle karşılaşacak. İşte ŞOK marketin bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler listesi…

ŞOK AKTÜELDE BU HAFTA NELER VAR?

Camlı Sarkıt Avize 44,95 TL’den satılacak. Yine elektronik ürünlerden 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL fiyata satışa sunulacak. Bir başka indirimli ürün ise Xiaomi Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge olacak. 1.349 TL fiyata sahip olabileceğiniz ürün, ücretsiz teslimat avantajı ile 2 yıl da garantili olacak.

Kumsal Granit Desenli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 24 cm 49,95 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Aynı şekilde Kumsal Granit Desenli Cam Kapaklı Derin Tencere 24 cm 49,90 TL’den satılacak. Bir diğerinde ise Kumsal Granit Desenli Sahan Tava 20 cm 24,95 TL indirimli olarak sizlerle buluşacak.

Mutfak ürünlerindeki indirimlere ek olarak LAVA Yuvarlak Döküm Tava gelecek. 74,90 TL fiyatı ve muhteşem kalitesi ile müşterileri cezbedecek! ŞOK Aktüel kataloğunun devamında ise Desenli Yuvarlak Tepsi 9,99 TL’den satılacak. Luminarc Servis Tabağı 34 cm 14,95 TL ve Luminarc Servis Tabağı 28 cm 11,95 TL fiyatları ile ŞOK markette yerini alacak. Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL ve Çelik Kağıt Havluluk 9,99 TL olarak satılacak.

Şok aktüel kataloğundan yapılan 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere Pril Hepsi Bir Arada Ekstra Tablet 30’lu kasada indirimli satışa sunulacak. Sevilen ve çay tiryakileri tarafından tercih edilen Çaykur 42 Nolu Tirebolu Çayı 19,95 TL fiyatı ile yüzleri güldürecek.

Sayfada görünen indirimlere ek olarak; turşu, salam, siyah zeytin, enerji içeceği, kahve, atıştırmalıklar bulunuyor. Ek olarak Orkid ürünleri, Sleepy külot bez ürünleri, kağıt temizlik ürünleri ve diş macunu da indirimli ürünler arasında yer alıyor. 

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