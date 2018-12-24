ŞOK aktüel 26 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel markette bu hafta neler var

ŞOK aktüel 26 Aralık ürünler indirim kataloğunda neler var? ŞOK market indirime doymuyor. 2018 ŞOK aktüel markette bu hafta neler var? ŞOK son dakika indirimleri araştırılıyor. 26 Aralık ŞOK aktüel ürünlerinde neler olacak? Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi ŞOK marketlerde yer alıyor. Züccaciyeden gıda ürünlerine birçok ürün 26 Aralık ŞOK aktüel ürünlerinde gizli. Gelin birlikte ŞOK aktüel ürünlerine göz atalım. 26 Aralık 2018 ŞOK aktüel ürünlerinde; Sinbo Dik Süpürge 99 TL, Sinbo Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99 TL, 225 gram İkbal Afyon Karahisar Fermente Sucuk 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde), 4*1 litre Coca Cola 8 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde), Yılbaşı Çiçeği 9,90 TL, Saç Boyası Hazırlık Seti 4,95 TL, Palette Saç Boyası Çeşitleri 12,90 TL (ikincisi % 50 indirimli), 150 ml Adidas Deodorant Çeşitleri 12,90 TL olacak. ŞOK market indirimleri devamında ise 75 ml Beyonce / David Beckham Deodorant Parfüm 19,90 TL, 150 ml Jeunesse Maske Çeşitleri 9,95 TL, 400 ml Diadermine Makyaj Temizleme Suyu 17,92 TL, Oval Çekmeceli Makyaj Organizer 17,95 TL, Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 19,95 TL, Sinbo Smothie Blender 79,90 TL, Kürklü Dekoratif Kırlent 19,95 TL olarak yer alacak. İşte ŞOK aktüel son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

26 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK mağazalarında 26 Aralık 2018 - 1 Ocak 2019 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftada ŞOK mağazalarında neler var?

Sinbo Dik Süpürge 99 TL

Sinbo Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99 TL

225 gram İkbal Afyon Karahisar Fermente Sucuk 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde)

4*1 litre Coca Cola 8 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde)

Yılbaşı Çiçeği 9,90 TL

Saç Boyası Hazırlık Seti 4,95 TL

Palette Saç Boyası Çeşitleri 12,90 TL (ikincisi % 50 indirimli)

150 ml Adidas Deodorant Çeşitleri 12,90 TL

75 ml Beyonce / David Beckham Deodorant Parfüm 19,90 TL

150 ml Jeunesse Maske Çeşitleri 9,95 TL

400 ml Diadermine Makyaj Temizleme Suyu 17,92 TL

Oval Çekmeceli Makyaj Organizer 17,95 TL

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 19,95 TL

Sinbo Smothie Blender 79,90 TL

Kürklü Dekoratif Kırlent 19,95 TL

















Akrilik Yolluk 49,90 TL

Süngerli Paspas 19,95 TL

Erkek / Kadın Penye Pijama Altı 24,90 TL

Pamuklu Tv Battaniye 24,90 TL

Lisanslı Oyun Çadırı 34,90 TL

Mutfak Seti 39,90 TL

Karaoke Mikrofon 54,90 TL

1000 Parça Puzzle 15,95 TL

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.