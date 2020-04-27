ŞOK aktüel 29 Nisan 2020 kataloğunda neler var? ŞOK'ta bu hafta 2 aktüel kataloğu birden yayında!

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:26 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:26

ŞOK marketin 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK Market aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Ramazan için hazırlanan gıda malzemeleri ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Bu hafta ŞOK'ta Finish 72'li Quantum Tablet 64,95 TL; Palmolive 500 ml Duş Jeli 10,95 TL; İphana 75 ml 3 Boyutlu Beyazlık Luxe Parlatıcı Etki 9,95 TL; Oral-B 3D white 1+1 Diş Fırçası 16,90 TL olacak. 29 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Ramazan’a özel 2 ayrı katalog ürünlerinlerini aynı anda satışa sunan ŞOK marketlerde bu hafta birçok üründe indirim yer alıyor.

ŞOK aktüel 29 Nisan - 5 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Haftada iki farklı katalog yayınlayan ŞOK market, bu hafta da 4 günlük sokağa çıkma yasağından dolayı 2 kataloğu aynı anda yayınlandı. ŞOK markette belirtilen günler arasında indirimli olarak satışa sunulan ürünler listesinde; Ayakkabılık, Ayakkabı Rampası, Slazenger Kadın/Erkek Spor Eşofman Takım, DoReMi Sporcu Büstiyer, Silindir Spor Çanta, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez, SuperFresh Pizza King 780 gr, Oral-B 3D White Diş Fırçası, Finish Quantum Tablet 72'li, Paşabahçe Kapaklı Kase 2'li, Teba Elektrikli Plastik Cezve ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK aktüelde haftanın tüm indirimli ürünleri...

ŞOM aktüel indirim kataloğunda bu hafta; Ayakkabılık 139 TL, Erkek Ayakkabı Kutusu 7,50 TL, Kadın Ayakkabı Kutusu 6,50 TL, Ayakkabı Çekeceği 2,99 TL, Ayakkabı Rampası 2,50 TL, Slazenger Kadın/Erkek Spor Eşofman Takım 119,90 TL, Slazenger Kadın/Erkek Spor Ayakkabı 79,90 TL, Kadın Spor Tayt 39,95 TL, Exuma Erkek T-Shirt Çeşitleri 24,95 TL, Kadın/Erkek Dryfit T-Shirt 24,95 TL, Erkek Sporcu Atlet 12,90 TL, DoReMi Sporcu Büstiyer 24,95 TL, Silindir Spor Çanta 34,95 TL, Umbro Erkek / Kadın Spor Çorap 3'lü 9,99 TL, Spor Havlusu 7,99 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 15,95 TL, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL, Kız / Erkek Çocuk Pijama Takımı 29,95 TL, Kız Çocuk Desenli Slip 5'li 15,95 TL, Kız / Erkek Çocuk Atlet 2'li 15,95 TL'den,

Chantale Erkek Çocuk Desenli Boxer 2'li 15,95 TL, Kadın Desenli Slip 3'lü 9,99 TL, Plastik Elbise Askısı 6'lı 4,99 TL, GoKidy Oyuncak Meyve Kesme Tahtası 17,95 TL, GoKidy Kum Boyama 4,99 TL, Kinetik Kum Seti 9,99 TL, SuperFresh Pizza King 780 gr 11 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Dove Yoğun Onarıcı Şampuan 400 ml 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Ülker Albeni Atıştırmalık Ekstra 170 gr 4,95 TL, Ülker Hanımeller Çokodolu Fındıklı 150 gr 3,45 TL, Oneo Dopdolu Nane Dolgulu Sakız 76 gr 6,95 TL, SuperFresh Kayseri Mantısı 400 gr 5,90 TL, İpana 3 Boyutlu Beyazlık Luxe Parlatıcı Etki 75 ml 9,95 TL, Oral-B 3D White Diş Fırçası 1+1 16,90 TL'den,

Orkid Ultra Extra Ped 11,70 TL, Orkid Platinum Ped 14,55 TL, Palmolive Duş Jeli 500 ml 10,95 TL, Pril Bulaşık Sıvısı 4 Kg 17,90 TL, Finish Quantum Tablet 72'li 64,95 TL'den satışa sunulacak.