ŞOK aktüel 5- 11 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi haberimizde yer alıyor. Heyecanla her Çarşamba günü beklenen ŞOK market indirimleri kataloğunu yayınladı. 5 Aralık ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? Ucuz ve kaliteli alışveriş için ŞOK kataloğundan 5 Aralık indirimlerine bakabilirsiniz. 5 Aralık’tan 11 Aralık tarihine kadar geçerli ŞOK market aktüel ürünleri indirimleri yine çok kaliteli. Aralık ayının ilk indirimi ŞOK aktüel ürünlerinde yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğuna birlikte bakalım. Termal Erkek uzun Alt İçlik 24,90 TL. Kadın Çocuk Toka Çeşitleri 2,45 TL. Şemsiye sadece 29,90 TL indirimli fiyatı ile ŞOK MARKET reyonlarında yer alacak. ŞOK BU HAFTA KATALOĞU detay incelememize devam ettiğimizde listede; Peros Matik 5 kg Çamaşır detarjanı 28,95 TL. Bingo Soft Konstantre Yumuşatıcı 1440ml+Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu Avantajlı Paket 17,90 TL. Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt 35,75 TL. Komili Yuvam 6’lı Kağıt Havlu 12,50 TL. Komili Yuvam Tuvalet Kağıdı 32 ‘li 34,95 TL. Hergün Düşük Fiyat etiketi ile Anadolu Mutfağı 1000gr Gönen Pirinç 6,75 TL. İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler kataloğu son dakika listesi star.com.tr’de…

5 ARALIK-11 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

ŞOK aktüel market 5 Aralık indirimleri neler? Termal Erkek- Kadın Uzun Kol Üst İçlik 24,90 TL. Termal Erkek uzun Alt İçlik 24,90 TL. Kadın Çocuk Toka Çeşitleri 2,45 TL. Şemsiye sadece 29,90 TL indirimli fiyatı ile ŞOK MARKET reyonlarında yer alacak.

ŞOK BU HAFTA KATALOĞU detay incelememize devam ettiğimizde listede; Peros Matik 5 kg Çamaşır detarjanı 28,95 TL. Bingo Soft Konstantre Yumuşatıcı 1440ml+Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu Avantajlı Paket 17,90 TL. Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt 35,75 TL. Komili Yuvam 6’lı Kağıt Havlu 12,50 TL. Komili Yuvam Tuvalet Kağıdı 32 ‘li 34,95 TL. Hergün Düşük Fiyat etiketi ile Anadolu Mutfağı 1000gr Gönen Pirinç 6,75 TL. Bağcık Hediyeli Termo taban özellikli ve yumuşak iç tabanlığı ile Erkek Trekking Ayakkabı 45 TL. %100 Akrilik Erkek Örme Bere 6,99 TL. Erkek Polarlı Bere 7,99 TL. Erkek Boyunluklu Bere 9,99 TL. Kadın Bere Peluş Ponponlu 9,99 TL. Kadın Panço 19,95 TL. Kadın Boyunluk 5,99 TL. Bayan Eldiven 19,95 TL. ŞOK aktüel 5 Aralık kampanyaları devamında; Chantale kalite güvencesi ile Kadın-Erkek Termal Havlu Çorap 5,99 TL. Spor Tayt 17,95 TL.

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 1-4 ARALIK 2018 HAFTA SONU KAMPANYASI:

Akü takviye kablosu 29,90 TL

5 parça oto paspas takımı 34,90 TL

Lastik tamir kiti 16,95 TL

Oto koltuk arkası organizer 17,95 TL

Işıldaklı el feneri 5,99 TL

Oto cam suyu 7,99 TL

Buz kazıyıcı 3,99 TL

Buğu önleyici buz çözücü Yağmur kaydırıcı 3,99 TL / ADET

Kokusuz küllük 2,99 TL

Her hafta müşterilerinin karşısına “Şok Yeter De Artar” sloganı ile çıkan ünlü marketler zincirinin Şok 1 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu içerisinde 25 TL ve üzeri alışverişleriniz için sürprizleri de var. Bu hafta sonu şok marketlerden yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde Balparmak çıt kapak Çiçek Balı 15 TL fiyatı ile sizlere ulaşırken 18 Aralık 2018 tarihleri arasında yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde ise Fairy elde bulaşık sıvısı 10 TL fiyatıyla sizlerle buluşacak. Şok Market indirimleri dan yararlanmak için hafta sonu şok şubelerine uğramadan geçmeyin.

ŞOK aktüel Cumartesi kampanyasında güzel bir sürpriz sizleri bekliyor olacak. Daha fazla meraklandırmadan bu sürprizi ŞOK takipçileri ile paylaşmak istiyoruz. Her zaman evinizin ihtiyaçları için yeter de artar diyen ŞOK aktüel, hafta sonu kampanyası ile arabanızın ihtiyaçları için yeter de artar Şok diyecek. Arabanız varsa ve indirime girse de alsam dediğiniz tüm ürünleri bu hafta ŞOK Aktüel Cumartesi fırsatlarında bulabileceksiniz.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.