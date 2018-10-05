ŞOK aktüel ürünler 6 Ekim 9 Ekim indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel indirim ürünler listesi

ŞOK aktüel ürünler 6 Ekim 9 Ekim indirim kataloğu yayında! 2018 ŞOK aktüel indirim ürünler listesinde neler var? ŞOK market bu hafta yine çok merak ediliyor. Ekim ayının hafta sonu ŞOK aktüel ürünler fırsatları yine çok uygun fiyatta! ŞOK bu hafta hangi ürünlerini indirime sokacak? Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu 6 Ekim – 9 Ekim Kampanya fırsatlarını tanıtmak amacı ile yayınlandı. ŞOK indirimli satılacak olan aktüel ürünlerin yer aldığı kampanya kataloğunda neler var? Müşteri memnuniyeti için elinden gelen her şeyi fazlası ile yapan ŞOK aktüel, merakla beklenen yeni bir hafta sonu kampanyasını sizlere tanıştırmak için kapılarını açacak. Ekim ayının bu ilk ŞOK aktüel Cumartesi kampanyasının çok özel indirimli ürünlere yer vereceğini şimdiden söyleyelim. ŞOK aktüel katalog hafta sonu sayfasını incelediğinizde çok kalabalık bir liste ile karşılaşıyoruz. ŞOK aktüel yeni dönem kampanya broşüründe yer alan Axen 40” uydu alıcılı full hd led tv bu hafta sonu marketin reyonlarında indirimli fiyatı ile yerini alacak. Merak ettiğiniz bu ürünün ŞOK aktüeldeki fiyatı 1099 TL olacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU ( 6- 9 EKİM 2018)

6 Ekim 2018 Hafta sonu kampanyasını sizlere sunacak olan ŞOK aktüel, indirimli ürünlerini tanıtan kataloğunu yayınladı. ŞOK aktüelin Cumartesi günü başlatacağı aktüel kampanyasının, Çarşamba gününden daha çok beğeni alacağını düşünüyoruz. Fakat Çarşamba kampanyasında almayı düşündüğünüz bir aktüel ürün için markete gitme fırsatınız olmadıysa üzülmeyin ŞOK aktüel Çarşamba kampanyası 10 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek.

Hafta içi kampanya gününü hiç değiştirmeden Çarşamba fırsatlarını sizlerle paylaşan ŞOK market, hafta sonu ise ŞOK Cumartesi kampanyası ile aktüel indirimli günlerini tamamlıyor. Her iki kampanyada yer alan aktüel ürünleri değerlendirerek indirim fırsatlarından faydalanabilirsiniz. ŞOK’un her iki kampanyasında da çok kaliteli ürünlerin bulunduğunu sizlere söylemeye gerek bile duymuyoruz. Hafta sonu ŞOK kampanya ürünlerini takip eden vatandaşlar çok iyi bilirler ki, ŞOK aktüelde alışveriş keyfinin en mükemmeli hafta sonu yaşanır.

Bu hafta yayınlanan katalogda 5 farklı êv gereci yer alıyor. Battaniyeler, çarşaflar ve kırlentlerden meydana gelen ev gereçleri serisinde fiyatlar çok uygun. Öyle ki 5 ürünün 5’ini de almak isteseniz toplam olarak 140 TL gibi bir ödeme yapıyorsunuz.

6 EKİM ŞOK AKTÜEL İNDİRİM FIRSATLARI

Şok Aktüel 6 Ekim indirim fırsatları içerisinde yer alan ürünler evinizin ihtiyacı olan ürünlerden oluşuyor. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışveriş yapmanız durumunda çok marketlerden bu hafta indirimli olarak alabileceğiniz ürünler de var. Şok aktüel kataloğu ile gelen indirim listesi şekilde;

Axen 40” Uydu alıcılı full HD LED TV 1099 TL

Erkek / kadın terlik 14,90 TL

Çift Kişilik Pamuklu battaniye 27,90 TL

Tek kişilik Pamuklu battaniye 24,90 TL

Çift kişilik çarşaf seti 27,50 TL

Tek kişilik çarşaf seti 22,50 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Lipton early grey dökme çay 500 gr. 16,95 TL yerine 10 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Yumoş ekstra üçlü fırsat paketi 29,95 TL yerine 19,00 TL

Dekoratif kırlent 29,90 TL

ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU İNDİRİMLERİ

Şok Aktüel 6 Ekim kataloğu içerisinde yer alan indirimli ürünleri arasında Öncelikle en dikkat çeken ürünler incelememize başlamak istiyoruz. Bu hafta sonu şok marketlerde Axen 40” Uydu alıcılı full HD LED TV sadece 1099 TL peşin fiyatı ile satışa sunulacak. Ayrıca taksitli olarak bu ürünü satın almak isteyenler, 183,17 x 6 taksit imkanı ile de alabilecek. Şok Markette satışa sunulacak olan ürünün detaylarına bakacak olursak özellikleri şu şekilde;

2 yıl Garanti

2 x HDMI çıkışı

Ses 2 x 8 W

1920 x 1080

102 ekran

USB media player

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.