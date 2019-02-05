ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunda neler var (ŞOK 5 - 6 - 12 Şubat aktüel ürünler kataloğu listesi)

6 - 12 Şubat ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Müşterinin heyecanla beklediği ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile marketlerde raflarda yerini alacak indirim listesi belli oldu. 5 Şubat Salı gününe kadar devam edecek olan indirimli ürünler listesine bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki Bu hafta ŞOK aktüel indirimli ürün kataloğunda hangi ürünler indirime girecek?

ŞOK aktüel yeni dönem kampanyası Çarşamba günü başlıyor. Her hafta ayrı bir kampanya ile karşımıza çıkan ŞOK aktüel 6 Şubat – 12 Şubat 2019 indirimli ürünler kataloğunu yayınladı.

Ürünler kataloğunda USB media player özelliği ve kredi kartına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile axen 32”uydu alıcılı led televizyon, sinbo marka yanmaz ve yapışmaz inox dış gövde yapısı aşırı ısınmaya karşı termostat özelliği ve çift emniyet sistemi ile mutfakların vazgeçilmezi Smoothie maker, kumsal marka tava ve tencere çeşiteri toprak güveç tencereler mevcut.

Şubat ayının ilk indirimli ŞOK aktüel listesi belli oldu. Yılın her haftası müşterilerine sunduğu çeşitli indirimli ürünlerle adından söz ettiren ŞOK marketler zinciri, 5 Şubat tarihine ilişkin cazip fiyatlı ürünler kataloğunu açıkladı. Binlerce vatandaş arama motorları üzerinden aktüel ürünler listesinde neler olduğunu merak ederken, detayları sizler için hazırladık.

ŞOK marketler, her hafta yapmış olduğu indirim ve fırsat ürünleriyle müşterilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Müşterilerin indirimli ŞOK aktüel ürünler listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen kişiler hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak ediyor. ŞOK aktüel ürünleri listesi inceleyerek ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden kişiler güncel listeye bu haber aracılığıyla ulaşabilecekler. 6 - 12 Şubat tarihleri arasındaki aktüel ürünleri ve fiyat listesini hemen buradan öğrenebilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ AÇIKLANDI!



ŞOK marketler zinciri tarafından 1 ile 5 Şubat tarihleri arasında satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.



Haberimizin detaylarından birçok kişinin merakla beklediği ŞOK aktüel ürünler kataloğuna tam liste halinde ulaşabilirsiniz.

İşte haftanın ürünleri;

ŞOK aktüel 6 – 12 Şubat 2019 Çarşamba özel kampanyasının hazırlıklarını tamamladı. Merakla beklediğiniz kampanyaları kendi gününde yayınlayan ŞOK aktüel, bu hafta hangi indirimlerle karşımıza çıkacak merakla bekliyoruz. Kampanya kataloğunu ŞOK aktüel, henüz yeni yayınladı. Yeni dönem indirimlerine kaldığı yerden devam eden marketimiz

Çarşamba kampanyası ile takipçilerini çok sevindirecek. İndirimli ürün Çarşamba kataloğu ile yeniden gündeme gelen ŞOK, 6 – 12 Şubat tarih aralığında vatandaşa ucuz fiyatlarla hizmet edecek.Birbirinden güzel ürünlerle herkesi çok sevindirecek olan ŞOK aktüel, hafta sonu ise yepyeni ürünlerle haftalık indirimlerini vatandaşa sunuyor.

Ülkemizin her yerinde bulunan sayısız şubesi ile kapılarını sizlere açan ŞOK aktüel bu hafta, küçük ev gereçleri ve çok şık mutfak ürünlerinin yer aldığı bir kampanya hazırladı. İndirim kampanyalarını sırası ile sosyal medyada paylaşan ŞOK aktüel, Çarşamba kampanyası ile yüzümüzü güldürüyor. Genellikle elektronik eşya grubunda yer alan önemli ürünleri ise hafta sonu kampanyasına ekleyen marketimizin indirim kampanyalarını kaçırmıyorsanız karlı çıkan hep siz olacaksınız.ŞOK aktüel ürün kampanyası indirimleri Çarşamba günü başlıyor.

6 Şubat – 12 Şubat 2019 tarih aralığını kapsayan Çarşamba özel kampanyasında ŞOK market, yepyeni ürünleri sizlerin beğenisine sunacak. Yeni dönem indirimli ürün kampanyasının kataloğunu yayınlayan ŞOK’un takipçilerine güzel bir sürprizi var. Şubat ayının ilk hafta içi kampanyasının hazırlıklarını tamamlayan ŞOK aktüel, indirim reyonlarına bu hafta güzel bir ürün ekledi.

Çarşamba ve Cumartesi günlerini indirim kampanya günleri olarak belirleyen ŞOK, 2 yıl garantili VESTEL tableti indirim reyonlarında bu hafta satışa çıkaracak. 299 TL uygun fiyatla alabileceğiniz bu ürünü isterseniz taksitli olarak alma seçeneğinizde bulunuyor. ŞOK aktüel, sizde çok iyi biliyorsunuz ki sizin ve evinizin ihtiyaçlarını karşılamak adına canla başla çalışıyor. Takipçilerini merak içinde bırakmayan ŞOK market, indirim kataloğu ve detaylarını günler öncesinden yayınlıyor. Ayrıca kampanyasının hazırlıklarını da en kısa sürede tamamlamaya özen gösteriyor. Bildiğiniz gibi ŞOK aktüel, Çarşamba günleri müşteri akınına uğruyor.

Haftanın özel ürünleri arasında 2 yıl garantili Fakir marka erkek bakım setini 119 TL’ye satacak olan ŞOK, 2 yıl garantili Sinbo saç maşasını ise 29,90 TL uygun fiyatı ile kampanyasına ekliyor. ŞOK aktüel ayrıca kampanyalarında yer alan ürünlerinde çeşitliliğe çok önem veriyor. Aktüel kataloğu piyasada yayınlanır yayınlanmaz sıkça sorgulanan marketler arasında yerini alan ŞOK aktüel, kampanya dönemlerinde harikalar yaratıyor. Bu hafta şok market süper indirimlere devam ediyor.

Vatandaşa hizmet söz konusu olunca sınır tanımayan ŞOK aktüel, her gün düşük fiyatlarla süper indirimlere imza atıyor. Bu haftanın indirimli ürünlerini kaçırmamanız için haberimizin sonuna eklediğimiz 6 – 12 Şubat tarihli ŞOK aktüel kataloğu mutlaka incelemelisiniz.







ŞOK MARKETLER HAKKINDA



Türkiye'nin 81 ilinde 6.211'ü aşan mağaza, 24 dağıtım merkezi ve 25.000'e ulaşan çalışanıyla, müşterlerin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyor.



Mağaza ağını, müşterilere daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyorlar.



2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016'da 1.000 adet ve 2017'de 1.100 adet yeni mağaza açtılar. Müşterilerine keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazayı da yenilediler.