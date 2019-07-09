ŞOK aktüel ürünler listesi açıklandı mı? 10-16 Temmuz ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler listesi açıklandı! Evin ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, ‘ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna internetten yanıt arıyor. ŞOK marketler zincirinde evin ihtiyaçları yine ‘ŞOK’ ucuz. 10-16 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada temizlik ürünlerinden gıdaya, kişisel bakımdan pek çok mutfak ürünlerine kadar her şey mevcut. Magnum mini çeşitlerinde birinci ürün 20,95 TL ikinci ürün ise 10,48 TL’den satılıyor. SuperFresh Kayseri mantısı 5,90, Çaykur Filiz çay 15,95 TL’den satılırken temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde DK dent diş macunu 9,95 TL, Banat smoker diş fırçası 4,95 TL, mega temizlik paketi 29,95 TL, Tursil 41,90 TL, Domestos ve Cif krem ikili paket ise 20,90 TL’den raflardaki yerini alıyor. Paşabahçe ürünlerinde ise, pipetli bardak 4,99 TL, aqua bardak 1,75 TL, Galon şişe 3 lt 8,99 TL, invitation kase ise 7,50’den satılacak. İşte 10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler listesi…

10-16 TEMMUZ ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 6.642’yi aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.