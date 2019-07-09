ŞOK aktüel ürünler listesi açıklandı mı? 10-16 Temmuz ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler listesi açıklandı! ŞOK marketler zincirinde evin ihtiyaçları yine ‘ŞOK’ ucuz. 10-16 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada temizlik ürünlerinden gıdaya, kişisel bakımdan pek çok mutfak ürünlerine kadar her şey mevcut. Peki, ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Magnum mini çeşitlerinde birinci ürün 20,95 TL ikinci ürün ise 10,48 TL’den satılıyor. SuperFresh Kayseri mantısı 5,90, Çaykur Filiz çay 15,95 TL’den satılırken temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde DK dent diş macunu 9,95 TL, Banat smoker diş fırçası 4,95 TL, mega temizlik paketi 29,95 TL, Tursil 41,90 TL, Domestos ve Cif krem ikili paket ise 20,90 TL’den raflardaki yerini alıyor. İşte 10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler listesi…
10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler listesi açıklandı! Evin ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, ‘ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna internetten yanıt arıyor. ŞOK marketler zincirinde evin ihtiyaçları yine ‘ŞOK’ ucuz. 10-16 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada temizlik ürünlerinden gıdaya, kişisel bakımdan pek çok mutfak ürünlerine kadar her şey mevcut. Magnum mini çeşitlerinde birinci ürün 20,95 TL ikinci ürün ise 10,48 TL’den satılıyor. SuperFresh Kayseri mantısı 5,90, Çaykur Filiz çay 15,95 TL’den satılırken temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde DK dent diş macunu 9,95 TL, Banat smoker diş fırçası 4,95 TL, mega temizlik paketi 29,95 TL, Tursil 41,90 TL, Domestos ve Cif krem ikili paket ise 20,90 TL’den raflardaki yerini alıyor. Paşabahçe ürünlerinde ise, pipetli bardak 4,99 TL, aqua bardak 1,75 TL, Galon şişe 3 lt 8,99 TL, invitation kase ise 7,50’den satılacak. İşte 10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler listesi…
10-16 TEMMUZ ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
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