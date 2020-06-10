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Ekonomi

Şok aktüel ürünler satışa sunuldu! İşte ŞOK markete bu hafta gelen indirimli aktüel ürünler

ŞOK marketin bu hafta yayınlanan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa sunuldu. Peki ŞOK aktüelde bu hafta neler var? Her hafta raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'a gelen aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bakliyat, elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, tekstil ve züccaciye ürünleri ile kek kalıpları geliyor. İşte ŞOK markete bu hafta gelen aktüel ürünler

10 Haziran 2020 Çarşamba  13:17 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:17
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ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta da mutfak eşyaları ve tekstil ürünleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. ŞOK markete bugün raflarda yerini alan aktüel ürünlerde neler var? Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta; 120×180 cm Pamuk Taban Halı 99,90 TL. Yine yumuşak dokulu, organik kaydırmaz taban özellikli 80×140 cm ebatlarında Pamuk Taban Halı 59,95 TL. değişik renk seçenekleri ile 140×140 cm ebatında Sofra Bezi 5,99 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. 

ŞOK markete bu hafta gelen aktüel ürünler kataloğundaki indirimler haberimizde. İşte ŞOK 10 Haziran 2020 kataloğu aktüel ürünler listesi

ŞOK 10 Haziran 2020 kataloğunda yer alacak ürünlerin arasında; 3.5 lt Kapaklı Mikser Kabı 7,99 TL. Paslanmaz Çelik Yaylı Çırpıcı 5,99 TL. Paslanmaz çelik bıçaklara sahip olan, kaydırmaz silikon ayaklı, 460 cc hacimli mutfaklarınızda elinizin altında ayırmayacağınız en büyük yardımcınız olacak Çek-Bırak El Rondosu 19,95 TL. Kumsal Markası ile Granit efektli Yanmaz Yapışmaz özellikli Kumsal Kek Kalıbı Çeşitleri 18,95 TL. Titiz Kurabiye seti 11,95 TL. Slikon 6’lı Kek Kalıbı 5,99 TL. Silikon Plastik Saplı Spatula 4,99 TL. Silikon Mini Fırça 1,99 TL. Silikon Tutamaç 6,99 TL. Paşabahçe Kapaklı 1000 cc 4 Mevsim Kavanoz 4,99 TL ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

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