ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel indirim kataloğu

14 Nisan 2020 Salı 17:11 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:11

Her Çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç ve gereçlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Nisan ayının ortasında Ramazan'a sayılı günler kala yiyecek ve içecek ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar da sizleri bekliyor. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler…

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda; Jumbo Çaydanlık 119 TL; LAVA Döküm Tava 69,90 TL; KUMSAL Markası ile Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 49,95 TL; Granit Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 49,95 TL; Granit Kapaksız Tava 29,95 TL'den satışa sunuluyor.

ŞOK aktüelde bu hafta; Paşabahçe markası ile Silikon Kapak Su Takımı 34,95 TL; Heybeli 12 Parça çay seti 26,95 TL; Granede Su Bardağı 3’lü set 9,99 TL gibi ürünler de dikkat çeken indirimler arasında.

ŞOK AKTÜELDE BU HAFTA

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Çarşamba günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler

Şokta bu hafta geçerli olacak 15 Nisan Şok aktüel kataloğunda çok sayıda züccaciye ürünü yer alıyor. Bu ürünler arasında en dikkat çekici olanları ise Kumsal’dan. Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 49,95 TL. Kumsal Granit Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 49,95 TL. Kumsal Granit Kapaksız Tava 29,95 TL. Kumsal Granit Kapaksız Sahan 24,95 TL. Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 29,95 TL. Paşabahçe Servis Kasesi 9,99 TL. Paşabahçe Ayaklı Kase 24,95 TL. Contalı sızdırmaz kapağa sahip Paşabahçe Kavanoz 14,95 TL. 7 parçadan oluşan Paşabahçe Summer Silikon Kapaklı Su Takımı 34,95 TL. Paşabahçe Heybeli Çay Seti 26,95 TL. Kayın ağacından üretilmiş Ahşap Kesim Panosu 14,95 TL. Çelik Köfte Tepsisi 18,95 TL.

Şok aktüel 15 Nisan 2020 kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Özellikle şıklığı ile dikkat çeken züccaciye ürünleri yeni Şok aktüel ürünler kataloğunda geniş yer kaplıyor.

Çelik Nihale 9,99 TL. Taşma ve sızma yapmayan, 19 litrelik damacanalara uygun olarak üretilmiş Musluklu Su Pompası 12,95 TL. Toprak Güveç Tencere 15,95 TL. Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 10,95 TL. Paslanmaz çelikten üretilmiş Çelik Kevgir ve Kepçe çeşitleri 13,95 TL. Şok aktüel ürünler kataloğunun yeni sayısı olan 15 Nisan 2020 kataloğunda çok sayıda Ramazan Ayı’na Özel de bulunuyor.

Tunus Hurması 7,95 TL. Medine Hurması 15,95 TL. Mis Ramazan Şerbeti 3,25 TL. Altın Yaprak Gül Suyu 4,95 TL. Ramazan Güllaç 7,45 TL. Mühür Kemalpaşa Tatlısı 3,50 TL. Mühür 400gr Kızarmış Tel Kadayıf 5,75 TL. Mühür Porsiyon Kadayıf 6,25 TL. Ramazan Şekerparesi 3,25 TL. Piyale İrmik Helvası 7,95 TL. Piyale Trileçe 6,95 TL. Lio Sızma Zeytinyağı 89,90 TL.

Bizim Vatan Çubuk Salatalık Turşusu 9,50 TL. Koska Üzüm Pekmezi 14,95 TL. Anadolu Mutfağı 2500gr Kırmızı Mercimek 15,95 TL. Anadolu Mutfağı 2500gr Pilavlık Bulgur 9,95 TL. Anadolu Mutfağı 1kg Beyaz nohut 11i95 TL. Anadolu Mutfağı 1kg Şeker Fasulye 17,95 TL. İnci 450gr Kayseri Mantısı 2,50 TL. İnci Parmak Patates 5,95 TL. Şok 15 Nisan 2020 aktüel kataloğunun ikinci sayfasında yer alan aktüel ürünler arasında en dikkat çekici ürün ise İmsakiye Hediyeli olan ve 6,99 TL’lik fiyatı ile ön plana çıkan Şükran Kaymak İle 30 Güne 30 Menü Yemek Tarif Kitabı.

Şok 15-21 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ile ayrıca Aseton, Oje, Eyeliner, BB Krem, Mascara, Lipsick, Şampuan gibi kişisel bakım ürünleri ile, Bulaşık Makinesi Tableti, Kağıt Havlu, Çamaşır Deterjanı gibi temel tüketim malzemeleri de müşterilere sunulacak ürünler arasında yer alıyor.

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