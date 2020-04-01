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Ekonomi

ŞOK aktüelde bu hafta (1 Nisan) neler var? ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel kataloğu

ŞOK aktüel 1 Nisan 2020 ürünler kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta yine birçok üründe indirim var. Müşteriler '1 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler haberimizde.

01 Nisan 2020 Çarşamba  14:58 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:58
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel 1 Nisan 2020 kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini aldı. Bu hafta ŞOK aktüel 1 Nisan kataloğunda; Fantom Pratik XL Dik Süpürge 159 TL, Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 89,90 TL, Saç Düzleştirici Tarak 79,90 TL, Mintax 720 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 4,25 TL’den satışa çıkacak. Öte yandan çocuklar için bisiklet, boyama kitapları, oyuncak süpürge gibi birçok üründe indirim olacak. Peki haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 1 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

ŞOK AKTÜELDE BU HAFTA (1 NİSAN 2020) NELER VAR?

ŞOK aktüelin 1-7 Nisan aralığında geçerli olan indirim kataloğunda 25 TL ve üzeri alışverişlerde Finish Quantum tablet 16,25 TL yerine 10 TL'ye satılacak.

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren indirimli olarak satışa sunulan şok aktüel kataloğunda; 3 yıl garantili, Hepa filtre özelliği ve 2 lt toz haznesine sahip olan Fantom Pratik XL Dik Süpürge 159 TL, 2 hız ayarı ve 2 ısı ayarlı, 2000 W, soğuk hava üfleme özellikli, temizlenebilir ve yıkanabilir filtreli Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 89,90 TL, Isı göstergeli Led Ekran, seramik kaplamalı plaklar, plaka sıcaklığı 230C, güvenlik kilidi ile dikkat çeken Saç Düzleştirici Tarak 79,90 TL, 2 yıl garantili Raks Rio Burun Kılı Alma Cihazı 17,95 TL, Pratik Tablet Mop 59,90 TL, Titiz Bien Stor Temizlik Seti 69,90 TL, Titiz ne Alırsan 3 TL fırsat ürünleri, Titiz Katlanır Faraşlı Fırça 14,95 TL, Titiz Softo Klozet Fırça Seti 8,99 TL, Titiz Fırça Çeşitleri 12,95 TL, Titiz Süngerli Camsil 5,99 TL, Omo Active 8 kg Toz Deterjan 39,90 TL, Cif Sprey 720 ml Mutfak ve 720 ml Cif Krem 19,90 TL, Viking Konsantre 1440 ml Yumuşatıcı 12,95 TL ve çok daha fazla üründe büyük indirim fırsatı sunuluyor.

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