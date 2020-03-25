ŞOK aktüelde bu hafta! 25 Mart 2020 ŞOK aktüel indirim kataloğu

25 Mart 2020 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:38

ŞOK Marketler zinciri, bu hafta 25 Mart'ta başlayan yeni dönem aktüel ürünler kampanyasını bugün vatandaşla buluşturuyor. İçerisinde elektronik ürünlerin, mutfak gereçlerinin, oyuncak grubu ürünlerin ve temizlik malzemelerinin çoğunlukta olduğu ŞOK marketin aktüel ürünleri herkesi çok sevindirecek. Özellikle bu haftanın ŞOK aktüel kampanyasında mutfak eşyalarından, hijyen ürünlerine kadar birçok üründe uygun fiyatlar bulunuyor. İşte ŞOK aktüelin bu hafta yayınlanan indirim kataloğu...

ŞOK AKTÜELDE BU HAFTA NELER VAR?

Şok marketler indirimlerinde arzum saç kurutma makinesi 100 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, ütü masası , çamaşır kurutmalığı, baskür, çamaşır sepeti tarzında çoğu ürünler gayet ucuz fiyatlar ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Tüm bu fırsatlara ek olarak Şok marketlerde, 1 Nisan tarihinde yapılacak olan 25 TL’lik alışverişlere özel olarak Persil toz deterjan, beşler fermente sucuğa uygulanacak büyük indirimleri kaçırmayın.

25 Mart 2020 tarihinden itibaren ŞOK market raflarında yer alacak olan indirimli ürünler beli oldu. Birbirinden indirimli ürünlerin yer aldığı katalogta; Arzum Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL, Ütü Masası 75 TL, Çamaşır Kurutmalığı 5 TL, Kadın / Erkek Bornoz 44,95 TL, El Havlusu 3'lü 5,99 TL, Klozet Taburesi 29,95 TL, Kapı Arkası Askılık 7,99 TL, Persil Toz Deterjan 3 Kg 15 TL, Sleepy Zeytinyağlı Islak Havlu 90'lı 4,95 TL, Signal White Now Diş Macunu 75 ml 9,95 TL, Fairy Platinum Hepsi 1 Arada Kapsül 90'lı 82,90 TL, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 2x1440 ml 24,95 TL, Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml + Oksijenli Sprey 750 ml 11,95 TL ve çok daha fazla ürün yer alıyor.