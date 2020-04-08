ŞOK aktüelde bu hafta neler var? ŞOK 8 Nisan Çarşamba aktüel ürünler kataloğu

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:33 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:33

ŞOK marketin Çarşamba günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Her Çarşamba günü aktüel raflarını sürpriz ürünlerle yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var.

Bu hafta ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda bebek ürünleri ve temel gıda malzemeleri ağırlıkta. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Çarşamba günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler, 8 Nisan – 15 Nisan 2020 tarihleri arasında geçerli olacak.

ŞOK aktüel kataloğunda; Temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine, bebek tekstil ve bakım ürünlerine kadar tüm ürünlerde kampanyalı fiyatlar sunuluyor.

Şok marketlerde bu hafta pek çok ürün aktüel ürünler kampanyasına göre indirimli fiyatlarla satılacak. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünleri çocuklar için yataklar oldu. Şok marketlerde ahşap Kızılderili yatağı 399 TL, ahşap çocuk kitaplığı ise 109 TL fiyatla satışa sunulacak. Şok’un bu haftaki aktüel ürünlerinde bebek alışverişi yapmak isteyenler için çok uygun ürünler yer alıyor. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışveriş yapan kişilere Venel Yumuşatıcı indirimli fiyatla satılacak.

Birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK raflarında Çarşamba günü satışa sunulacak ürünlerin arasında; pamuktan üretilmiş Nakışlı Bebek Pikesi 14,95 TL, Bebek yastığı 9,99 TL, Bebek Yorganı 34,95 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 49,95 TL, Bebek Nevresim Takımı 49,95 TL, Farklı renklerde Bebek Penye Çarşaf 13,95 TL, Bebek Ter Havlusu 9,99 TL, Kız Erkek Çocuk Bornoz 29,95 TL, Farklı desen ve renk seçeneklerinde Bebek Patik 19,95 TL, Farklı renklerde Bebek Triko Patik 7,50 TL, Gokidy Mama Sandalyesi 49,95 TL, Jumbo Desenli Çocuk Küveti 24,95 TL, Tonton Desenli Tabure 7,99 TL, Bebek Ağız Silme Bezi 4’lü 7,99 TL, Çok Amaçlı Bebek Örtüsü 9,99 TL, Gokidy Çıngıraklı Araba 9,99 TL, BienWood Ahşap Çocuk Kitaplığı 109 TL, Yatağı ile birlikte satışa sunulan, BienWood Ahşap Kızılderili Yatağı 399 TL, Bebeland Bebek Bakım Örtüsü 9,95 TL, Bebeland Mega Paket Bebek Bezi çeşitleri 39,90 TL, Bebeland Yenidoğan Islak Havlu 14,95 TL, Bebeland Sıvı Deterjan 19,90 TL, Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 34,90 TL yerine 27,90 TL, Vernel Max Yumuşatıcı 2’li Fırsat Paketi 25 TL ve Üzeri alışverişlerde sadece 16 TL.