ŞOK market (22 Nisan 2020) aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

21 Nisan 2020 Salı 17:50 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 17:50

ŞOK aktüel 22 Nisan 2020 indirim kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüelin bu hafta satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler var. ŞOK1 22 Nisan 2020 aktüel kataloğu ve ŞOK market aktüel indirimli ürünler listesi haberimizde.

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

ŞOK AKTÜELDE BU HAFTA

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Çarşamba günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler

22 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Mintax Hepsi 1 Arada Tablet 100'lü 29,95 TL, Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 12,95 TL, Doğadan Filiz Çay 1 Kg 28,95 TL (200 gram Küp Şeker Hediyeli), SuperFresh Milföy Hamuru 1 Kg 7,95 TL yer alıyor. Yarın başlayacak olan indirimli ürünlerin listesi haberimizde yer alıyor. İşte 22 Nisan Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi

ŞOK aktüel kataloğunda Everest 2 yıl garantili Oyuncu Klavye 34,95 TL; Eveterst Oyuncu Mause 29,95 TL; 2 yıl garantili Karaoke Mikrofon 59,95 TL; Bluethooth Kulaklık 49,95 TL; Asonic Bluethooth Hoparlör ise 34,95 TL olacak.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Gokıdy Markası ile Oyuncak Çay Seti 14,95 TL; Lisanslı Oyuncak Kutusu 16,95 TL; Sevimli Hayvanlar 34,95 TL; 360 Yarış seti 34,95 TL; Çocuk Tabure 17,95 TL. Tekli Arabalar 9,45 TL olarak satışa sunulacak.

Tunus Hurması 7,95 TL. Medine Hurması 15,95 TL. Mis Ramazan Şerbeti 3,25 TL. Altın Yaprak Gül Suyu 4,95 TL. Ramazan Güllaç 7,45 TL. Mühür Kemalpaşa Tatlısı 3,50 TL. Mühür 400gr Kızarmış Tel Kadayıf 5,75 TL. Mühür Porsiyon Kadayıf 6,25 TL. Ramazan Şekerparesi 3,25 TL. Piyale İrmik Helvası 7,95 TL. Piyale Trileçe 6,95 TL. Lio Sızma Zeytinyağı 89,90 TL.

ŞOK Market, koronavirüsle mücadele kapsamında internet sitesinden yapacağınız alışverişleri de ekstra ücret almadan kapınıza getiriyor.