ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? ŞOK market 6 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu

04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:32 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:32

ŞOK aktüel kataloğunda elektrikli ev aletlerinden züccaciye ürünlerine, tekstilden temizlik ürünlerine kadar geniş yelpazede ürünler yer alıyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; 6-12 Mayıs tarihleri arasında; Raks Leona 2'li Bakım Seti Saç Kurutma Makinesi + Saç Düzleştirici, Raks Jetmix El Mikseri, Kılıçlar 24 Parça Çatal, Kaşık, Bıçak Seti, Eskitme Raflı Ayakkabı Dolabı, Kütahya Porselen 24 Parça Desenli Yemek Seti, Altın Bant Desenli Kahve Yanı Bardak 6'lı, Altın Bant Desenli Su Bardağı 6'lı, Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu 15 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Altın Bant Desenli Karaf 1000 cc, Metal Palmiye Mumluk, Kadın Kutulu Şal / Eşarp ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünlerin tamamı…

6 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ŞOK market raflarında yer alacak indirimli ürünlerin kataloğu açıklandı.

Her hafta Çarşamba günleri ŞOK Aktüel Ürün İndirim Kataloğu yayınlanıyor. Bir hafta boyunca geçerli olan indirim kataloğunda birbirinden kaliteli ürünler en uygun fiyatla vatandaşların alımına sunuluyor.

Yeni Şok kataloğu olan 6 Mayıs 2020 kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde bizleri elektrikli ev aletleri karşılıyor. Seramik kaplama geniş plakalara sahip, ıslak ve kuru saçlarda kullanıma uygun olarak üretilmiş, Saç Düzleştirici ve katlanabilir Saç Kurutma Makinesinden oluşan, 2 yıl garantili Raks Leona 2’li Bakım Seti 119 TL. Hafif ve pratik tasarımı ile kolay kullanım olanağı sunan, paslanmaz krom kaplama metal yoğurma ve çırpma uçlarına sahip, 4 farklı gövde rengi seçeneği ile satışa sunulan Raks Jetmix El Mikseri 74,90 TL. Raylı çekmecelere sahip, eskitme metal kulplu, 1 çekmeceli ve 3 kapaklı Eskitme Raflı Ayakkabı Dolabı 229 TL. Şokta bu hafta geçerli olacak 6 Mayıs Şok aktüel kataloğu ile müşterilere sunulacak olan ürünler arasında çok sayıda züccaciye ürünü de bulunuyor. Bu ürünler arasında en dikkat çekici olanları ise Byart markalı ürünler. Altın Bant Desenli Çay Seti 69,90 TL. Altın Bant Desenli Meşrubat Bardağı 49,95 TL. Altın Bant Desenli Su Bardağı 49,95 TL. Altın Bant Desenli Ayaklı Bardak 79,90 TL. Altın Bant Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 39,95 TL. Şıklığı ve tasarımı ile dikkat çeken hediye kutusu ile birlikte satışa sunulan Altın Bant Desenli Karaf 49,95 TL. Ahşap Ayaklı Desenli Sehpa 39,95 TL. Afrika Menekşesi 6,99 TL. Hediye Kutulu Borcam Yuvarlak Tepsi 19,95 TL. Akdeniz Döküm Tava 79,90 TL. Ocak ve fırında kullanıma uygun olarak üretilmiş Akdeniz Döküm Karnıyarık Tencere 99,90 TL. Akdeniz Döküm Tencere 99,90 TL. Hediye kutusu ile birlikte satışa sunulan 5 parçadan oluşan Venüs Bıçak Seti 69,90 TL.

Şok aktüel 6 Mayıs 2020 kataloğunun ilk sayfasında yer alan züccaciye ürünleri saymakla bitmiyor. Yeni indirim döneminde Şok mağazalarına gidecek olan müşterileri harika ürünler karşılıyor olacak. Bu ürünlerden birisi de Kütahya Porselen’den. Hediye kutusu ile birlikte satışa sunulan 24 parçadan oluşan Kütahya Porselen Desenli Yemek Seti 99,90 TL. Kelepçeli Kek Kalıbı 3’lü 49,95 TL. Metal Bisküvi Kutusu 14,95 TL. Metal Palmiye Mumluk 12,95 TL. Metal Kalp Mumluk 19,95 TL. Metal Peçetelik 7,99 TL. Eskitme deseni ile ön plana çıkan Metal Tepsi 16,95 TL. Silikon kaplamalı, kaydırmaz yüzeyli Melamin Bombeli Büyük Boy Tepsi 19,95 TL. Hediye kutulu, silikon kaplamalı, kaydırmaz yüzeyli Melamin Kare Tepsi 29,95 TL. Pamuk ve viskon karışımında üretilmiş dört parçadan oluşan Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,90 TL. Mikrofiber kumaştan üretilmiş Baskılı Çok Amaçlı Tek Kişilik Yatak Örtüsü 34,95 TL. Baskılı Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 39,95 TL. Şok 6-12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tekstil ürünleri arasında giyim ürünleri de bulunuyor.

İpeksi el işi kutulu Kadın Şal ve Eşarp çeşitleri 26,95 TL. Simli Kadın Eşarp 19,95 TL. Simli Kadın Şal 19,95 TL. Kadın Pijama Takımı 49,95 TL. Polaris Comfort Kadın Babet Ayakkabı 49,95 TL. Gezer Bayan Tokalı Terlik 14,95 TL. Şok market 6 Mayıs 2020 kataloğunun ikinci sayfasında yer alan aktüel ürünler arasında en dikkat çekici olanı ise 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel. Normal fiyatı 23,90 TL olan Finish Hepsi Bir Arada 30’lu Bulaşık Makinesi Tableti yapacağınız 25 TL ve Üzeri Alışverişlerde geçerli olmak üzere sadece 15 TL. Ten Tüy Dökücü Krem 7,95 TL. Ten Ağda Seti 1,95 TL. Ten Sir Ağda Bantları Komple Set 7,95 TL. Ten Ilık Ağda 6,75 TL. Betty-Boop Kalpli Kadın Parfüm 13,95 TL. Sleepy Sensitive 90’lı Islak Havlu 4,95 TL. Kleenex Kutu Mendil 5,90 TL. Tursil 10kg Çamaşır Deterjanı 49,90 TL yerine 38,90 TL. Dixi Yüzey Temizleyici 10,90 TL. Lavanta ve pembe seçenekleri ile satışa sunulan Vione Köpük Sabun 15,90 TL. Mon Amour Aseton 2,95 TL. Mon Amour Oje 2,50 TL. Mon Amour Kajal Eyeliner 8,45 TL. Mon Amour Maskara 13,45 TL. Mon Amour Mat Likit Ruj 9,95 TL. Mon Amour Açık Ton BB Krem 9,45 TL.