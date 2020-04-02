ŞOK Market'te hafta sonu neler var? ŞOK 4 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu

02 Nisan 2020 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 17:43

ŞOK 4 Nisan 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüelin 4-7 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğunda bu hafta sonu yine gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi var. İşte ŞOK aktüel 4 Nisan ürünlerin tamamı…

ŞOK 4 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK Market'in hafta sonu için hazırlanan aktüel kataloğunda; 3 yıl garantili, Hepa filtre özelliği ve 2 lt toz haznesine sahip olan Fantom Pratik XL Dik Süpürge 159 TL, 2 hız ayarı ve 2 ısı ayarlı, 2000 W, soğuk hava üfleme özellikli, temizlenebilir ve yıkanabilir filtreli Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 89,90 TL, Isı göstergeli Led Ekran, seramik kaplamalı plaklar, plaka sıcaklığı 230C, güvenlik kilidi ile dikkat çeken Saç Düzleştirici Tarak 79,90 TL, 2 yıl garantili Raks Rio Burun Kılı Alma Cihazı 17,95 TL, Pratik Tablet Mop 59,90 TL, Titiz Bien Stor Temizlik Seti 69,90 TL, Titiz ne Alırsan 3 TL fırsat ürünleri, Titiz Katlanır Faraşlı Fırça 14,95 TL, Titiz Softo Klozet Fırça Seti 8,99 TL, Titiz Fırça Çeşitleri 12,95 TL, Titiz Süngerli Camsil 5,99 TL, Omo Active 8 kg Toz Deterjan 39,90 TL, Cif Sprey 720 ml Mutfak ve 720 ml Cif Krem 19,90 TL, Viking Konsantre 1440 ml Yumuşatıcı 12,95 TL ve çok daha fazla üründe büyük indirim fırsatı sunuluyor.

ŞOK 4 Nisan aktüel kataloğundaki indirimli ürünler ve fiyat listesi ise şöyle: 3'lü Tornavida Seti 9,99 TL, Pattex Japon Yapıştırıcı 3 gr 5,99 TL, Pattex Duble Montaj Bandı 1,5 Metre 19,95 TL, 3+1 Merdiven 69,90 TL, Çok Amaçlı Katlanır Merdiven 349 TL, Nitril Kaplı Örme Eldiven 2,99 TL, Ceresit Silikon 280 gr 14,95 TL, Silikon Tabancası 4,99 TL, Bi'boya Plastik Boya 10 Kg 64,90 TL, Kalekim Plastik Boya 10 Kg 64,90 TL, Kalekim Profesyonel Tavan Boyası 10 Kg 59,90 TL, ISONEM MS 82 Nem Boyası 1 Kg 49,95 TL, Plastik Saplı Kestirme Fırçası 2 Numara 3,50 TL, Plastik Saplı Kestirme Fırçası 2,5 Numara 4,50 TL, Plastik Saplı Kestirme Fırçası 3 Numara 5,50 TL, Plastik Saplı Rulo Fırça 10 cm 3,50 TL, Plastik Saplı Rulo Fırça 20 cm 6,99 TL, Plastik Boya Kabı ve Eleği 7,99 TL, Spatula 6 cm 3,50 TL, Teleskobik Sırık 1,5 Metre 9,99 TL, Maket Bıçağı 1,50 TL, Hışır Zemin Örtüsü 2,50 TL, Şeffaf Koli Bandı 2,99 TL, Elektrik Bandı 2 TL, Tamir Bandı 3,99 TL, Akrilik Silikonlu Bant 4,99 TL, Tursil Jel Deterjan 2310 ml 14 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Ace Ultra Çamaşır Suyu 810 gr 4 TL (6-7 Nisan'da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)