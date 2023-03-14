ŞOK Ramazan erzak kolisinde neler var? ŞOK Ramazan kolisi 2023 kaç TL? İşte paketteki ürünler

ŞOK Ramazan kolisi 2023 satışa sunuldu. Ramazan ayına çok az bir süre kala zincir marketler tarafından hazırlanan ramazan paketleri hem kullanım için hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda ŞOK Marketin Ramazan paketinin fiyatı ve içeriği belli oldu. Her sene Ramazan ayı öncesinde marketlerin satışa sunduğu ŞOK Ramazan kolisinde; Bakliyat, hazır çorba, salça, un, bulgur ve çay gibi birçok ürün bulunuyor. Peki ŞOK Ramazan kolisi 2022 kaç TL? ŞOK Ramazan paketinde neler var? İşte ŞOK Ramazan kolisinde yer alan ürünler

ŞOK RAMAZAN KOLİSİ 2023 KAÇ TL?

Türkiye'de Ramazan ayı hazırlıkları başladı. Zincir marketler her Ramazan ayı öncesinde olduğu gibi erzak paketleri hazırlayarak satışa sundu. Şok Market de Ramazan erzak paketi ile alakalı olarak hazırlıklarını tamamlayarak marketlerde satışa çıkardı.

ŞOK Ramazan kolisi 2023 yılı için 234,90 TL olarak satışa sunuldu. Ramazan ayı için hazırlanan ŞOK Ramazan paketi hem marketlerden hem de online satış yoluyla satın alınabiliyor.

ŞOK RAMAZAN ERZAK PAKETİNDE NELER VAR?

* BİZİM VATAN DOMATES SALÇASI 830 Gram

* DEREN FİLİZ ÇAY 500 Gram

* EVİN AYÇİÇEK YAĞI 1 LT

* PİYALE UN 1000 Gram

* PİYALE KAKAOLU PUDİNG 150 Gram

* PİYALE EZOGELİN ÇORBA 80 Gram

* PİYALE BURGU MAKARNA 500 Gram

* ALTIN KÜP KÜP ŞEKER 1000 Gram

* LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN (351-410) 400 Gram

*ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK PİRİNÇ 1000 Gram

*ANADOLU MUTFAĞI KIRMIZI MERCİMEK 1000 Gram

*ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK BULGUR 1000 Gram

*ANADOLU MUTFAĞI TUZ 750 Gram

Kampanya 01.03.2023-30.04.2023 tarihleri arasında geçerlidir.