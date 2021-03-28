28 Mart 2021 Pazar 16:32 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 16:32

ŞOK Ramazan paketi 2021 aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK market, bu sene de bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayına günler kala Ramazan paketleri ve kolisini satışa sundu. ŞOK'ta bu hafta yaklaşan mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile indirimli ürünler bulunuyor. Her sene Ramazan ayı öncesinde marketlerin satışa sunduğu ŞOK Ramazan kolisinde neler var? İşte içerisinde uzun süre yetecek olan bakliyat, yağ gibi gıdaların yer aldığı ŞOK Ramazan paketi 2021

ŞOK RAMAZAN PAKETİ 2021

Ramazan ayında iftar sofralarını hazırlamak için gerekli malzemelerin yer aldığı ŞOK Ramazan kolisi hazırlandı. Marketlerin satışa sunduğu Ramazan kolileri, uygun fiyatlarla vatandaşa sunuluyor. Büyük marketler farklı fiyatlarda Ramazan kolilerini satışa sundu. Mart ayının sonunda başlayacak olan ŞOK Ramazan kolisinin yanı sıra, Ramazan ayına özel birçok ürünün yer aldığı özel bir katalog yayınlandı. İşte ŞOK Ramazan paketi 2021, kolinin içeriği ve fiyatı...

ŞOK'ta bu sene Ramazan ayı için hazırlanan ŞOK Ramazan paketi 2021 69,95 TL fiyatı ile müşteriyi sevindirecek. Bazı marketler farklı fiyatlarda Ramazan paketi seçenekleri müşterinin beğenisine sunuyor.

ŞOK'ta bu hafta yaklaşan mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile indirimli ürünler bulunuyor. ŞOK'ta her hafta Çarşamba ve hafta sonu için özel aktüel ürünler kataloğunda yüzlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

Ramazan Ayı içerisinde en çok tüketilen ürünlerin yer aldığı ŞOK Ramazan paketi 2021, birçok ailenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte.

Tüm ramazan sofralarında ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşan ŞOK Ramazan kolisi, uzun süre kullanılabilecek ölçülerde hazırlanmış.

ŞOK RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Ramazan erzak paketi ürününde 69,95 TL fiyat sunan Şok aktüel ürünler kataloğunda hurmalar, kadayıflar, tatlılar, güllaçlar indirime giriyor. Un, bulgur, pirinç uygun fiyatı ile yer alırken atıştırmalıklar, gazlı içecekler, Kuruyemişler, makarnalar ve zeytin çeşitleri yer alıyor.

ŞOK'ta Ramazan için hazırlanan gıda paketinde en çok ihtiyaç olan ürünler yer alıyor.

ŞOK Ramazan kolisinde yer alan ürünler ise şöyle:

Bizim Vatan domates salçası 830 grDeren filiz çay 500 gr

Evin ayçiçek yağı 1 lt

Piyale Un 1 kg

Piyale kakaolu puding 150 gr

Piyale ezogelin çorba 80 gr

Piyale burgu makarna 500 gr

Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg

Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg

Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg

Anadolu mutfağı tuz 750 gr

Altınküp küp şeker 1 kg

Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr

Ramazan erzak paketi ve Ramazan ayına özel birçok ürünün de yer aldığı ŞOK aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel fırsatlar yer alıyor. ŞOK'ta bu sene Ramazan ayı için hazırlanan ürünlerin satışı, bayrama kadar sürecek.

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