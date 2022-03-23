Ramazan ayına çok az bir süre kala, ŞOK market Ramazan paketleri ve kolisini satışa sundu. Her sene Ramazan ayı öncesinde marketlerin satışa sunduğu ŞOK Ramazan kolisinde; Bakliyat, hazır çorba, salça, un, bulgur ve şeker gibi birçok ürün bulunuyor. Peki ŞOK Ramazan kolisi 2022 kaç TL? ŞOK Ramazan paketinde neler var? İşte ŞOK Ramazan kolisinde yer alan ürünler

ŞOK RAMAZAN KOLİSİ 2022 KAÇ TL?

Türkiye'de Ramazan ayının hazırlıkları iyice yoğunlaşmaya başladı. Zincir marketler her Ramazan ayı öncesinde olduğu gibi erzak paketleri hazırlayarak satışa sunuyorlar. Şok market de Ramazan erzak paketi ile alakalı olarak hazırlıklarını tamamlayarak marketlerde satışa çıkardı.

ŞOK Ramazan kolisi 2022 yılı için 114,90 TL olarak satışa sunuldu. ŞOK'ta bu sene Ramazan ayı için hazırlanan ŞOK Ramazan paketi 2022 114,90 TL fiyatı ile raflarda yerini aldı. Şok Market'in erzak paketi hem marketlerden hem de online satış yoluyla satın alınabiliyor.

ŞOK RAMAZAN PAKETİNDE NELER VAR?

ŞOK'un satışa sunduğu Ramazan paketinin içerisinde birçok bakliyat ve hazır gıda bulunuyor. ŞOK'ta Ramazan için hazırlanan gıda paketinde en çok ihtiyaç olan ürünler yer alıyor. İşte ŞOK Ramazan kolisinin içerisinde yer alan ürünler:

-Bizim Vatan Domates Salçası (830 Gram)

-Deren Filiz Çay (500 Gram)

-Evin Ayçiçek Yağı (1 Litre)

-Piyale Un (1.000 Gram)

-Piyale Kakaolu Puding (150 Gram)

-Piyale Ezogelin Çorba (80 Gram)

-Piyale Burgu Makarna (500 Gram)

-Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Tuz (750 Gram)

-Türk Şeker Toz Şeker (1.000 Gram)

-MB Siyah Zeytin (400 Gram)