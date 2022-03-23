İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2022 Çarşamba / 20 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8504
  • EURO
    16,3611
  • ALTIN
    922.438
  • BIST100
    2183.1
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ŞOK Ramazan paketinde neler var? ŞOK Ramazan kolisi 2022 kaç TL?
Ekonomi

ŞOK Ramazan paketinde neler var? ŞOK Ramazan kolisi 2022 kaç TL?

ŞOK Ramazan erzak paketindeki ürünler belli oldu. Ramazan ayına kısa bir süre kala zincir marketler Ramazan kolilerini satışa sunmaya başladı. ŞOK'ta bu hafta yaklaşan mübarek Ramazan ayı için indirimli ürünler bulunuyor. ŞOK Ramazan kolisinde neler var? ŞOK Ramazan kolisi 2022 kaç TL? İşte içerisinde uzun süre yetecek olan bakliyat, yağ gibi gıdaların yer aldığı ŞOK Ramazan paketi 2022

23 Mart 2022 Çarşamba 18:02 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 18:02
ABONE OL

Ramazan ayına çok az bir süre kala, ŞOK market Ramazan paketleri ve kolisini satışa sundu. Her sene Ramazan ayı öncesinde marketlerin satışa sunduğu ŞOK Ramazan kolisinde; Bakliyat, hazır çorba, salça, un, bulgur ve şeker gibi birçok ürün bulunuyor. Peki ŞOK Ramazan kolisi 2022 kaç TL? ŞOK Ramazan paketinde neler var? İşte ŞOK Ramazan kolisinde yer alan ürünler

ŞOK RAMAZAN KOLİSİ 2022 KAÇ TL?

Türkiye'de Ramazan ayının hazırlıkları iyice yoğunlaşmaya başladı. Zincir marketler her Ramazan ayı öncesinde olduğu gibi erzak paketleri hazırlayarak satışa sunuyorlar. Şok market de Ramazan erzak paketi ile alakalı olarak hazırlıklarını tamamlayarak marketlerde satışa çıkardı.

ŞOK Ramazan kolisi 2022 yılı için 114,90 TL olarak satışa sunuldu. ŞOK'ta bu sene Ramazan ayı için hazırlanan ŞOK Ramazan paketi 2022 114,90 TL fiyatı ile raflarda yerini aldı. Şok Market'in erzak paketi hem marketlerden hem de online satış yoluyla satın alınabiliyor.

ŞOK RAMAZAN PAKETİNDE NELER VAR?

ŞOK'un satışa sunduğu Ramazan paketinin içerisinde birçok bakliyat ve hazır gıda bulunuyor. ŞOK'ta Ramazan için hazırlanan gıda paketinde en çok ihtiyaç olan ürünler yer alıyor. İşte ŞOK Ramazan kolisinin içerisinde yer alan ürünler:

-Bizim Vatan Domates Salçası (830 Gram)

-Deren Filiz Çay (500 Gram)

-Evin Ayçiçek Yağı (1 Litre)

-Piyale Un (1.000 Gram)

-Piyale Kakaolu Puding (150 Gram)

-Piyale Ezogelin Çorba (80 Gram)

-Piyale Burgu Makarna (500 Gram)

-Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur (1.000 Gram)

-Anadolu Mutfağı Tuz (750 Gram)

-Türk Şeker Toz Şeker (1.000 Gram)

-MB Siyah Zeytin (400 Gram)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.