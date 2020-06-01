ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK aktüel ürünler 3 Haziran 2020 kataloğu yayınlandı!

01 Haziran 2020 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:06

ŞOK aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'ŞOK'a bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta tatile gidecek müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler var. ŞOK 3 Haziran 2020 aktüel kataloğundaki ürünlerde bu hafta deniz yatağı, deniz gözlükleri, plaj havluları ve daha birçok deniz malzemesi var. ŞOK aktüel ürünler indirim listesi haberimizde.

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta tatil ihtiyaçlarındaki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda şnorkel seti, plaj saldalyesi ve deniz simidi de kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

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