14 Ağustos 2020 Cuma 16:38 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 16:38

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Her Çarşamba ve hafta sonu raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'ŞOK'a hafta sonu neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Haftanın fırsatlarında bir önceki katalogda gelen ürünler de ŞOK market raflarında satışa sunuluyor. ŞOK'a hafta sonu elektronik ürünler büyük indirimle geliyor. İşte ŞOK aktüel 15-18 Ağustos 2020 kataloğundaki indirimli ürünler…

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta flaş bellek, mouse, klavye ve powerbank'teki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda mutfak ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK'ta birbirinden çeşitli kampanyalı ürünler dikkat çekerken elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, mini fırın, televizyon ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok yeni ürün raflardaki yerlerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta; Everest 7" Tablet, Philips 10.000 mAh Powerbank, Everest Klavye Mouse Set, Asonic Mikrofonlu Usb Webcam, Asonic Kablosuz Mouse, Kinetix Kadın / Erkek Spor Ayakkabı, Titiz Dondurma Kabı, Kadın Şortlu Takım, Erkek Şortlu Takım, Tursil Toz Deterjan ve çok daha fazlası yer alıyor.