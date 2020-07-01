ŞOK'ta bu hafta neler var? 1 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:21 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:21

ŞOK aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulan indirim kataloğunda neler var? Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler ŞOK'a gelen aktüel ürünleri merak ediyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler yer alıyor. ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel kataloğundaki ürünler indirim listesi haberimizde.

ŞOK aktüel kataloğu satışa sunuldu. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta şampuan ve çamaşı yumuşatıcılarındaki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi haberimizde yer alıyor. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda piknik malzemeleri ve tatil ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar sizlerle...

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL. Silindir camlı sarkıt avize 34,95 TL, Lüks Mangal 39,95 TL. Bio 2 kg Mangal Kömürü 12,95 TL. Bio Büyük Izgara Teli 12,95 TL. Pikniklerde kolaylık sağlayacak 32 Parça Piknik Seti 19,95 TL. Piknik Sepeti 22,95 TL. Termos Piknik Çantası 19,95 TL, Kullan At Piknik Örtüsü 4,99 TL. Desenli 1.2 lt Termos 22,50 TL, Şemsiye 69,90 TL, Şemsiye Bidonu 29,95 TL'den satışa sunuluyor.