ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu satışta!

13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:04 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:04

ŞOK market 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel kataloğunda elektrikli ev aletlerinden züccaciye ürünlerine, tekstilden temizlik ürünlerine kadar geniş yelpazede ürünler yer alıyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Özellikle bayram için şeker çeşitlerinin ve mutfak araç gereçlerinin yoğunlukta olduğu ŞOK aktüel kataloğundaki ürünler haberimizde.

Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; İşte ŞOK aktüel ürünlerin tamamı…

13-19 Mayıs aralığında satışta olacak indirimli aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK market raflarında yer alacak indirimli ürünlerin listesi açıklandı.

Her hafta Çarşamba günleri ŞOK Aktüel Ürün İndirim Kataloğu yayınlanıyor. Bir hafta boyunca geçerli olan indirim kataloğunda birbirinden kaliteli ürünler en uygun fiyatla vatandaşların alımına sunuluyor.

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki dikkat çeken ürünlerin başında 850 Watt toz torbalı, otomatik kablo sarma özelliği, 5 metre kablo uzunluğu ve 5 lt toz kapasiteli Fantom Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 289 TL, Plastik Katlanır Masa 119 TL, Plastik Kollu Sandalye 29,95 TL, Büyük Plastik Tabure 9,99 TL, Ortopedik Bel desteği 9,99 TL, Işıklı Çocuk Terlik 24,95 TL, Prenses Çocuk Plaj Ayakkabısı 19,95 TL, Lastik Tamir Kiti 14,95 TL, Metalize Güneşlik 6,99 TL, Oto Direksiyon Kılıfı 24,95 TL, Paşabahçe Çantalı kapaklı Kitchen 575 cc Slim Kavanoz 12,95 TL, Midi Borcam Çeşitleri 12,95 TL ve Gokıdy Oyuncak İtfaiye Traktör 14,95 TL. İşte ŞOK aktüel katalog ürünlerinin tamamı...