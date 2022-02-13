ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 16 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu!

13 Şubat 2022 Pazar 16:34 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 16:34

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta ev eşyaları ve mutfak için pratik ürünler yer alıyor. ŞOK kataloğunda bu hafta Çok Amaçlı Mutfak Masası 599 TL ve 4 Sandalyeli 4 Kişilik Masa Takımı 1399 TL fiyatıyla dikkat çeken aktüel ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 16 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta çok amaçlı mobilya ürünleri yer alıyor. Ardeno Loft Çok Amaçlı Kiler Dolabı 549 TL, Ardeno Çok Amaçlı Mutfak Masası Ceviz Beyaz 599 TL fiyatıyla müşterinin alımına sunulacak.

ŞOK 16 Şubat aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde Sunny 49″ Full HD Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 4599 TL, Yine Sunny markası ile Sunny 32″ HD Uydu Alıcılı Led TV 2299 TL'den yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta Ottotech CS140 Elektrod Kaynak Makinesi 1449 TL, Tetik sabitleme, hız ve devir ayarlı, sağ sol çalışma, anahtarlı mandrenli 360 derece dönebilen tutma kollu Ussu 500 Watt Darbeli Matkap 199 TL, Lityum bataryalı, USB şarj kablolu, 200 devir, 3.6 volt ve 24 parça aksesuarlı Ussu Şarjlı Vidalama 89,90 TL, İki adet silikon çubuk, 1 metre kablolu, Ussu Silikon Tabancası 39,95 TL, Ve-Ge 40 metre Paketleme Bandı 12,95 TL, Pattex Japon Yapıştırıcı 10,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

Şok Aktüel kataloğunun Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak Ev Tekstili ve Giyim ürünleri sırasıyla şöyle; Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 179 TL, Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 139 TL, Çift Kişilik Pamuk Yorgan 199 TL, Pamuk Yastık 69,90 TL, Düz Akrilik Yumak 15,95 TL, Simli Akrilik Yumak 17,95 TL, Tweed Akrilik Yumak 18,95 TL.

ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken diğer bir ürün grubu ise Züccaciye ve mutfak ürünleri. ŞOK kataloğunda; 3 Katlı Tekerlekli Sebzelik 49,95 TL, Tabak Rafı 19,95 TL, Babette Raf Altı Sepet 19,95 TL, Dolap İçi Raf 19,95 TL, Desenli Yuvarlak Tepsi 19,95 TL, My Bottle Parlak Kapak Matara 29,95 TL, Çek Bırak El Rondosu 34,95 TL, Keramika Çerezlik 12,95 TL, Üçsan Plastik Limonluk 14,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerde sunulacak olan fırsat ürünleri ise; Finish Hepsi Bir Arada 30'lu Tablet 40,90 TL yerine 24 TL, Falım 100'lü Damla Sakız 16,25 TL yerine 10 TL, Bahçıvan 400 gram Tost Peyniri 35,90 TL yerine 25 TL.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 15 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu