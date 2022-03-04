ŞOK'ta hafta sonu neler var? 5-6 Mart 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

4 Mart 2022 Cuma 13:21 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 13:21

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde tekstil, oyuncak ve züccaciye kapsamında ürünler geniş yer kaplıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Usb Şarjlı Su Pompası, Silvercrest El Dikiş Makinesi, Queen Matilda Çelik Su Isıtıcı, Silikon Micro Yastık uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta indirimler neler? İşte 5-6 Mart 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 5-6 Mart aktüel ürünler kataloğunda Silvercrest Usb Şarjlı Su Pompası, Silvercrest El Dikiş Makinesi, Queen Matilda Çelik Su Isıtıcı, Silikon Micro Yastık, Ahşap Saplı Desenli Metal Tepsi, Cambu Kupa Bardak ve Çelik Su Isıtıcı gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.

Şok Aktüel Ürünler kataloğunun ilk sayfasında bu hafta Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler dikkat çekiyor.

ŞOK'ta bu hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda 4 Çekirdekli 4K işlemcili, Webos işletim sistemli, LG Sihirli kumandası ile LG 43UN74006LB 43″ Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led TV 4,219 TL fiyatıtla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'ta 5 Mart 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda Silvercrest Kablolu Saç Kesme Makinesi 59,90 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca Queen Çelik Su ısıtıcı 139 TL, ilik açma tek elle dikiş imkanı sunan 2 yıl garantili Silvercrest El Dikiş Makinesi 44,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Bu Hafta Şok'ta Züccaciye grubunda Heybeli 6'lı Çay Bardağı 17,95 TL, Paşabahçe 2'li Bardak 10,95 TL, Paşabahçe 3'lü Bardak 16,95 TL, LAV Küçük Kase 1,99 TL, LAV Büyük Kase 14,95 TL, TİTİZ Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 7,99 TL, Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı 6,99 TL, Yuvarlak Sığ Kase 7,99 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda çocuklar için Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki oyuncak grubunda; Erpa Melis Bebek 59,90 TL, Oyuncak Bul-Tak Ev 24,95 TL, GOKIDY markası ile Geometrik Bul-Tak 24,95 TL, Gokidy Mega Çubuklar 39,95 TL, Çift Taraflı Yer Puzzle 17,95 TL, Gokidy Renkli Bardak Oyunu 29,95 TL, Gokidy Neşeli Evim 19,95 TL, Erpa Dinazor Çeşitleri 19,95 TL, Harika Kanatlar 4'ü 1 Arada Puzzle 12,95 TL, ve Kitap Çeşitleri 3,49 TL'den yer alıyor.

Şok'ta Bu Hafta ayrıca; Ramazan ayı için özenle hazırlanmış Şok Ramazan Erzak Paketleri büyük dikkat çekiyor.