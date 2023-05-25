Somali: Afrikalılar, Türkiye ile ortak gelecek olduğunu düşünüyor

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla "Türkiye-Afrika İş Birliği-Güçlü Bağlar, Ortak Gelecek" başlıklı çevrim içi panel düzenlendi.

SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Somali Yatırım Ajansı Türkiye Direktörü Abdinor Dahir katıldı.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin derinliğine değinen Büyükelçi Güllüoğlu, Afrika'da özellikle Müslüman topluluklar arasında Osmanlı Devleti'nden beri Türkiye ile temasların devam ettiğini hatırlattı.

Güllüoğlu, Afrika'da devlet kurumları ve Türk şirketleri başta Türkiye'nin adımlarına değinerek "THY kıtayı Türkiye'ye ve diğer bölgelere bağlıyor. Afrika'dan bir kişi başka bir ülkeye gitse bile Türkiye'de birkaç gün kalıyor ve ticari ilişkilerini geliştirmeyi bir basamak olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Kültürel olarak dizilerin de Afrika halklarını etkilediğini kaydeden Güllüoğlu, "Afrika'da dans figürleri birçok anlam içeriyor. Afrika'yı kendi gözümüzle okumak için bizzat buraya gelmeli ve derinlikli çalışmalar yapmalıyız." dedi.

Güllüoğlu, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle tekstil, tarım, araç ve otomotiv gibi alanlarda ticari ilişkilerini derinleştirdiğini vurguladı.

- "AFRİKALILAR TÜRKLERİ KARDEŞ VE ORTAK DOST OLARAK GÖRÜYOR"

Somali Yatırım Ajansı Türkiye Direktörü Dahir de Afrikalıların Türkiye'ye nasıl baktığına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Dahir, "Afrikalılar, Türkleri kardeş ve ortak dost olarak görüyor. Geçmişte Türkiye bağımsızlık mücadelesinde Gana ve Nijerya gibi ülkeleri ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldı ve bu nedenle Afrikalılar, Türkiye ile ortak gelecek olduğunu düşünüyor." şeklinde konuştu.

Dahir, Türkiye'nin son 15 senede Sahra Altı Afrika'da attığı adımlarla kalkınma alanında önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayarak Türkiye'nin aksine kıta dışı bazı ülkelerin, Afrikalıların içişlerine müdahale ettiğinin altını çizdi.