Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan ve Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevinde 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, Mavi Vatan'a dönüşünün ardından Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

Saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na güneyden giriş yapan Oruç Reis'e seyri sırasında, Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra donanmadan TCG Gediz ve TCG Turgutreis fırkateynleri de eşlik etti.

Oruç Reis, ilk önce Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, ardından Kilitbahir köyündeki "Dur Yolcu" yazısının önünden geçerek kuzeye doğru ilerledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü de geçtikten sonra Marmara Denizi'nde ilerleyecek olan Oruç Reis'in, yarın sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na ulaşması, 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi planlanıyor.