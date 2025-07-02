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Ekonomi

Somali'deki görev başarıyla tamamlandı... Oruç Reis Filyos'a demir atacak

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Oruç Reis'in 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi planlanıyor.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
Somali'deki görev başarıyla tamamlandı... Oruç Reis Filyos'a demir atacak
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Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan ve Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevinde 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, Mavi Vatan'a dönüşünün ardından Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

Saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na güneyden giriş yapan Oruç Reis'e seyri sırasında, Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra donanmadan TCG Gediz ve TCG Turgutreis fırkateynleri de eşlik etti.

Oruç Reis, ilk önce Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, ardından Kilitbahir köyündeki "Dur Yolcu" yazısının önünden geçerek kuzeye doğru ilerledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü de geçtikten sonra Marmara Denizi'nde ilerleyecek olan Oruç Reis'in, yarın sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na ulaşması, 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi planlanıyor.

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